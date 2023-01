'N'Ona la dimoniona' arriba per entretenir i reivindicar la inclusió de les dones als espais que les tradicions han reservat als homes

Aquesta setmana hem sabut que, per fi, una dona ballarà amb els dimonis a Manacor per Sant Antoni, sobretot gràcies a l’empenta de l’Assemblea Antipatriarcal de Manacor. Però les festes són un reflex de la societat i és indubtable que les dones encara tenen problemes per assolir els mateixos espais de poder i protagonisme que els homes.

Per això, acaba d'aparèixer 'N'Ona la dimoniona', conte meravellós i indicadíssim per abordar amb els més joves un debat necessari: la inclusió de les dones als espais que les tradicions més arrelades han reservat històricament als homes.

N’Ona i en Roc

El conte explica la història de n’Ona i en Roc, que són amics des de petits. El pare d’en Roc va encarnar el gran dimoni Espira de Foc i per això vol que un bon dia el seu fill prengui el relleu. Però a en Roc no li fa el pes i, en canvi, és el gran somni de n’Ona. Allò que no s’imagina és que molta gent la qüestionarà. Tanmateix, no pensa tirar la tovallola per a ajudar el seu gran amic i, alhora, ser qui vol ser.

Es tracta d’una història de tendresa i amistat on nins i adolescents són els protagonistes. Un relat que vol empènyer-los a decidir de manera democràtica el seu futur, també en el context de les pràctiques més ancestrals. Tanmateix, les tradicions són dels pobles i, si els pobles canvien, tard o d'hora les tradicions també ho hauran de fer.

Cal tenir en compte que l’article 32 de la Llei d’igualtat estableix que «les administracions públiques han de promoure i garantir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en la participació en les festes tradicionals i en la cultura popular, a més de corregir estereotips sexistes».

Presentacions

A les presentacions hi participaran una contacontes i algunes associacions clau en la lluita per la igualtat en el context de les festes tradicionals per tal d’obrir el debat amb tots els assistents.

Tradicionalment, els dimonis els han representat homes. Què passa quan una nina vol esdevenir el temible dimoni gros? Aquesta és la història de n’Ona. La primera eina per reflexionar sobre la igualtat d'oportunitats a les festes populars i altres àmbits amb els més petits per mitjà d’un llenguatge comprensible i un missatge positiu.

Les autores

Núria Duran és autora del Tatachín i mare de dues nines. La seva esperança és que el món esdevingui un lloc millor educant els seus fills en la igualtat a través de missatges positius. A més, és comercial des de fa 16 anys de l’editorial Triangle Postals, que tot just ara estrena el segell Triangle Kids.

Bàrbara Sansó també és mare d’una nina i, des del 2009, treballa com a il·lustradora i dissenyadora per a segells com Juventud, Susaeta i Salvatella. Va ser seleccionada per a representar les Illes Balears i Catalunya a la Fira del Llibre de Bolonya el 2017.

Triangle Kids és el segell infantil-juvenil de Triangle Postals nascut el 2022. Encetem una nova col·lecció de contes en sintonia amb els nostres valors de sempre com són la qualitat dels continguts i els acabats, el desig de promoure la igualtat d’oportunitats per a totes les persones i l’economia circular.