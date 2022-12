El Consell de Mallorca crea un espai web sobre Miquel Costa i Llobera

El Consell de Mallorca, a través del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, ha creat un espai web amb tot tipus d’informació de rellevància sobre el poeta mallorquí Miquel Costa i Llobera. Aquest material didàctic, que s’adreça sobretot a la comunitat educativa, es troba a disposició de tothom a la pàgina web inicial de la institució insular. També el podeu trobar directament a través de l’enllaç següent: costallobera.conselldemallorca.cat.

Enguany, que es commemora el centenari de la seva mort, el Consell de Mallorca s’ha volgut sumar a l’homenatge creant aquesta passejada en línia per la seva vida i, sobretot, per la seva obra. 'Miquel Costa i Llobera, un poeta grandiós' és el títol que porta aquesta unitat didàctica.

El material està dividit en dotze apartats que expliquen des de la seva biografia fins al significat de la seva obra des de la perspectiva del món actual, passant per l’exaltació de la natura per la qual s’endinsen els versos de Costa i Llobera, així com la creació del seu personatge mitològic: Nuredduna.

En la unitat didàctica es poden trobar fragments d’alguns dels poemes amb més repercussió de Costa i Llobera. Però, també s’inclouen alguns vídeos dels seus poemes musicats, com és el cas de Lo pi de Formentor interpretat per Maria del Mar Bonet i Lautaro Rosas o per Clara Fiol, acompanyada per Manel Martorell. Així mateix, es poden llegir articles dels escriptors i filòlegs Gabriel de la S. T. Sampol, Maria Antònia Perelló Femenia, Sebastià Alzamora, Sebastià Perelló, Margalida Cànaves Campomar i Pere Salas-Vives, que analitzen l’obra del poeta.

Miquel Costa i Llobera, poeta, traductor, orador i prosista pollencí, és considerat una de les figures cabdals de l’Escola Mallorquina. La seva aportació en l’evolució de la poesia catalana moderna va ser fonamental en el trànsit del segle XIX al XX, del romanticisme al classicisme. Mestre de la forma poètica, els seus versos, avui, cent anys després del seu traspàs, encara inspiren els artistes.