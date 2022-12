Aquest passat dimecres es va presentar a Can Alcover el llibre titulat 'Teatre a secundària? Sí, gràcies' de Lena Serra Capó.

La presentació va ser a càrrec de l'actual director del Teatre Principal, Josep Ramon Cerdà, que va destacar la importància que ha tengut per l'escena teatral actual la tasca feta pels centres d'ensenyament de difusió del teatre.

També hi va intervenir Marina Vergés, filòloga, docent i vicepresidenta de l'Associació Trenta-1 i que va explicar la seva experiència,primer com a alumna de teatre i després com a professora encarregada de dinamitzar l'àrea de teatre del seu centre.

Aina Llabrés, filòloga i docent, va explicar la seva experiència i la bona contribució que han fet les activitats extraescolars de teatre en l'aprenentatge de la llengua catalana. I també recordà la gran funció que han exercit els encontres de teatre organitzats per l'Associació Trenta-1.

L'acte el va cloure l'autora del llibre, Lena Serra Capó, que va involucrar el públic en diferents exercicis d'improvisació teatral.

El llibre

El teatre és un element dinamitzador i normalitzador de primer ordre dins els centres educatius. Són molts els docents i molts els alumnes que s’hi han implicat i moltes les iniciatives que s’hi han desenvolupat. L’obra és un recull de propostes, de projectes i d’obres que s’han portat a terme els darrers trenta anys a l'IES Madina Mayurqa de Palma. L’obra és un intent de posar en valor el teatre que es fa als centres escolars.

L'autora

Magdalena Serra Capó (Muro, 1961). És llicenciada en Filologia Hispànica i Filologia Catalana per la UIB. Ha exercit de professora de Llengua i Literatura Catalanes a l’ensenyament secundari.

Des de l'Associació Trenta1 ha treballat en la dinamització d’activitats per a joves, vinculades al món audiovisual i, sobretot, vinculades al món del teatre. Va coordinar l’Escola Municipal de Teatre de Palma (2008-2011). Ha impartit cursos i xerrades de formació de didàctica de Teatre i de Llengua. S’ha responsabilitzat del muntatge i direcció d'una cinquantena d’obres i és autora de diversos llibres vinculats amb el món del teatre escolar.