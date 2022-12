On podeu sentir el Cant de la Sibil·la aquest Nadal?

El Bisbat de Mallorca ha publicat, com cada any, una llista amb els horaris del Cant de la Sibil·la d'arreu de Mallorca per aquesta vigília de Nadal. La majoria de parròquies i esglésies de l'illa ofereixen la missa durant les darreres hores de l'horabaixa, perquè els potencials assistents puguin compaginar-ho amb els sopars familiars de la Nit de Nadal.

Enguany el cant té la peculiaritat que serà gravat a cadascuna de les 115 parròquies d'arreu de Mallorca per part de la direcció insular de Patrimoni i la Fundació Amics del Patrimoni. L'objectiu és incloure les gravacions al registre sonor del Consell de Mallorca, a fi de tenir un registre complet de les diferents variants del cant que s'han preservat a cada nucli.

Cant de la Sibil·la és un cant litúrgic que anuncia l'arribada del dia del judici final propi de diversos territoris de l'Europa meridional. Té el seu origen en un ritu pagà cristianitzat que fou proscrit a principis del segle XVI però que Mallorca i l'Alguer preservaren. L'any 2010 la UNESCO el declarà Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.