Es presenta 'Mallorquinismes: Una història oral. Identitat, cultura societat i política'

Aquest dilluns s'ha presentat a la sala d'actes de l'Arxiu del Regne de Mallorca, a Palma, el llibre 'Mallorquinismes: Una història oral. Identitat, cultura societat i política' de Miquel Vidal Bosch i José María Gago González, editat per Lleonard Muntaner. L'acte ha estat presentat per Maria Muntaner, editora del volum i hi han intervengut els dos autors.

'Mallorquinismes: Una història oral. Identitat, cultura societat i política' és fruit de 22 entrevistes fetes pels historiadors Miquel Vidal i José María Gago. Aquest treball s’emmarca dins el projecte 'Arrels democràtiques', de les Fundacions Darder Mascaró i Ateneu de Comissions Obreres. 'Arrels democràtiques' és un espai en contínua construcció obert a totes les persones i col·lectius interessats en la recuperació i divulgació de la memòria democràtica de les Illes Balears.

Al llibre no hi ha les entrevistes transcrites literalment, sinó que els autors han fet una obra d’una elevada complexitat i de gran valor en agrupar els diferents mallorquinismes per blocs temàtics i obtenir, d’aquesta manera, un text molt àgil sense renunciar a cap aspecte.

Les entrevistes completes es poden trobar al web arrelsdemocratiques.org o a través del codi QR que inclou el llibre.