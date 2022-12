L'OCB celebra un any més l'emotiva gala de la Nit de la Cultura amb el lliurament dels XXXVI Premis 31 de Desembre

Emoció, compromís i cultura. L'Obra Cultural Balear (OCB) celebra aquest dissabte capvespre al Teatre Principal d'Inca la seva tradicional Nit de la Cultura en la qual es lliuraran els XXXVI Premis 31 de Desembre. Una festa reivindicativa que té la cultura i la llengua catalana com a centre.

La gala, presentada pels periodistes Antoni Mateu i Marta Bergas, també servirà per presentar el tràiler de '60 i molt +', un documental que travessa el passat de l'OCB i apunta els eixos d'actuació per al futur de l'entitat. La pel·lícula, dirigida per Ferran Bex, s'estrenarà durant el primer trimestre de 2023 i tractarà moments històrics de l'entitat que enguany celebra els seixanta anys.

L'acte també compta amb un parlament de Joan Miralles, president de l'OCB, així com una presentació de l'Acampallengua 2023, una de les activitats més emblemàtiques de Joves per la Llengua que torna 11 anys més tard. Tot això, amenitzat per les actuacions musicals de Cap Pela, David Cabot, O-Erra, David Alegret i Rubén Fernández, i Gemma Mar.

Premis 31 de Desembre

Amb tot, com cada any, el punt més emotiu de la gala és el que fa referència als diversos lliuraments dels Premis 31 de Desembre, que destaquen la tasca de persones i col·lectius en defensa de la cultura de Mallorca en les seves múltiples facetes. Els guardonats reben enguany l'escultura 'Les quatre barres entrellaçades' de l'artista Pere Pavia.

Els guanyadors dels Premis 31 de Desembre de l'any 2022 són els següents:

-Premi Gabriel Alomar, concedit per la Junta Directiva de l'OCB amb l'objectiu de reconèixer els estudis i les actuacions per difondre la catalanitat de les Illes Balears:

Eulàlia Duran i Grau (Barcelona, 1934). Doctora en Història i catedràtica emèrita de filologia catalana de la Universitat de Barcelona. Especialista en estudis sobre el Renaixement i autora de Les Germanies als Països Catalans (1982) i de diversos estudis sobre aquest moviment revolucionari a la Mallorca del segle XVI.

-Premi Francesc de Borja Moll, a una entitat balear destacada per la seva dedicació a la normalització de la llengua, la cultura o la identitat nacional:

Música Nostra, per la seva trajectòria musical, festiva i literària i per la seva dignificació de la música popular. Així com per la recuperació del ball de bot des de 1981 amb Miquela Lladó al capdavant, que inicià la seva carrera musical el 1967.

-Premi Josep Maria Llompart, a una persona dedicada a la normalització de la llengua, la cultura o la identitat nacional:

Margalida Solivellas Lladó (Selva, 1957), per la seva feina com a periodista a TVE/IB i pel seu treball com a corresponsal de TV3 durant 34 anys, fins a la seva jubilació el 2022.

-Premi Emili Darder, a una iniciativa en el camp de l'educació, l'ensenyament o el lleure:

Filmin, per ser la plataforma de cinema en línia més compromesa amb la llengua catalana; per oferir als espectadors milers de pel·lícules, sèries i documentals rodats, doblats o subtitulats en català, actualment prop de 3.000 títols; per disposar des de 2017 d'una versió específica de la plataforma, FilminCat que reuneix tota aquesta oferta audiovisual en català; per triar Mallorca com a seu de l'Atlàntida Film Fest; i per la seva aposta pel cinema de qualitat i l'excel·lència cultural.

-Premi Bartomeu Oliver, a una activitat cívica i de dinamització cultural en un àmbit social o territorial concret:

Fiet, la Fira de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears organitzada per Sa Xerxa, per la seva trajectòria de 20 anys vertebrant i promovent l'oferta teatral per als més joves des de Vilafranca.

-Premi Miquel dels Sants Oliver, a l'edició d'un treball sobre les Illes Balears durant l'any de la convocatòria:

'Aplec de Rondaies Mallorquines d'En Jordi d'es Racó', editat per Josep A. Grimalt i Jaume Guiscafrè, perquè amb el volum IX culmina el projecte i, continuant amb la publicació de les rondalles, les torna a posar al nostre abast amb un rigorós estudi crític i filològic.

-Premi Bartomeu Rosselló-Pòrcel, a una persona o col·lectiu emergent destacat en la creació, investigació o animació cultural:

Júlia Colom (Valldemossa, 1997), per excel·lir en la interpretació de músiques de jazz, d'arrel i mediterrània, i per introduir el català i les tonades i cançons de base tradicional en el seu repertori innovador.

-Premi Aina Moll, a una persona o entitat que, des del voluntariat, promou i difon el prestigi de la llengua catalana i la cultura nacional:

Confraria Muchal Foundation, per l'organització, des de 2004, de la 'Festa en honor a lo Much de Reig i la Muca' a Sineu. Amb una gran participació popular en l'organització popular de la festa, 'Es Much' reelabora aspectes tradicionals i els ofereix a amples sectors de la societat d'avui, especialment als joves.

Finalment, la Nit de la Cultura es clourà amb la interpretació del cant de La Balanguera. En resum, una festa de la cultura plena d'emoció i compromís amb les arrels que ens defineixen com a poble i que ens permeten mirar cap al futur. Per molts anys més OCB!