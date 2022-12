L'Obra Cultural Balear anuncia les sorpreses de la Nit de la Cultura 2022

Joan Miralles, president de l'Obra Cultural Balear, ha anunciat les principals novetats de la Nit de la Cultura 2022, que se celebrarà aquest dissabte, acompanyat per alguns dels guanyadors dels Premis 31 de Desembre.

Per començar, durant la Nit de la Cultura 2022 es presentarà el tràiler de '60 i molt +', un documental dirigit per Ferran Bex, director de la sèrie Pep d'IB3, que fa un repàs pel passat de l'OCB —el naixement de l'entitat, el treball de sensibilització durant la repressió franquista, la històrica manifestació per l'autonomia el 29/10/1977— i planteja els eixos d'actuació per al futur.

També han confirmat el llistat complet dels grups musicals que tocaran durant la gala: Cap Pela, David Cabot, O-Erra, David Alegret i Rubén Fernández i Gemma Mar. Durant la nit també es farà la presentació de l'emblemàtica Acampallengua, que torna 11 anys més tard.

Han assistit a l'acte la periodista Margalida Solivellas, els artistes Pep Toni i Miquela Lladó de Música Nostra, Pep Tugores representant la Confraria Muchal Foundation i Jaume Gomila, president de Sa Xerxa, que organitza la FIET. Tots cinc, guardonats amb els Premis 31 de Desembre, han coincidit en dir que se senten molt agraïts per haver rebut aquest honor, i han apuntat tant la necessitat com la importància de l'existència de la Nit de la Cultura.