El Teatre Principal de Palma estrena 'Les preposicions', una obra que posa en escena l’assetjament i l’abús de poder

El Teatre Principal de Palma estrenarà divendres, 9 de desembre, el muntatge teatral Les preposicions, un text original d’Aina de Cos, amb direcció de Marta Aran. L’obra és una coproducció del Teatre Principal amb El Somni Produccions. A més de divendres (20 hores), també es representarà dissabte (20 hores) i diumenge (18 hores). Totes les funcions es duran a terme a la Sala Petita del Teatre.

Aina de Cos, a més de ser l’autora, també és una les intèrprets del muntatge teatral, juntament amb Alexandra Palomo, Alicia Garau, Marga López i Sofía Muñiz.

Aquesta obra ha estat presentada per Bel Busquets, vicepresidenta primera i consellera de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca; Josep R. Cerdà, director del Teatre Principal; Marta Aran, directora del muntatge; i Aina de Cos, autora.

Durant la presentació, Busquets ha posat l’èmfasi en el caire femení i feminista del muntatge. «El Teatre Principal de Palma torna a programar una coproducció amb la intenció de fer pujar damunt l'escenari una part del talent creatiu i interpretatiu que tenim a Mallorca. En aquest cas, amb l'obra Les preposicions. Una obra escrita per una dona, dirigida per una dona i amb cinc actrius que posaren en escena les circumstàncies vitals que poden tenir les dones una vegada superada la quarantena d'anys».

Josep R. Cerdà ha destacat «el fet d’estrenar un text contemporani, i, a més, d’una dona». El director del Teatre Principal ha volgut ressaltar «el moment extraordinari que viu el teatre de text contemporani a les Illes Balears i que parla de temes vigents i actuals».

Per part seva, l’autora ha explicat que Les preposicions «parla d’assetjament i d’abús de poder. Però també parla d’amistat, del pas del temps, de cinc dones reals que comparteixen un passat comú i estan construint, cada una com pot, el seu camí cap a la realització professional i personal cada una amb el seu bagatge».

De Cos ha explicat que l’origen del text es troba en uns fets que va viure en la seva època d’estudiant «en un centre d’ensenyament superior per part d’un ensenyant» i que varen suposar «uns fets violents que no deixen marca» i que durant molts d’anys varen romandre latents en el seu interior.

Quan es van fer públic uns fets semblants a altres centres d’ensenyament superior, tant a Catalunya com a les Balears, va ser quan Aina de Cos va decidir escriure Les preposicions.

Cal recordar que després de la funció del dissabte hi haurà un col·loqui Principal Plus on el públic assistent podrà compartir opinions i experiències amb l’equip artístic.