Inca exhibirà un piano que va pertànyer al músic i compositor Antoni Torrandell

La ciutat d'Inca ha rebut la donació d'un piano que va pertànyer al compositor inquer Antoni Torrandell i Jaume. L'acte ha tengut lloc a la sala d'actes de l'Escola Municipal de Música i Dansa, i ha comptat amb la presència del batle d'Inca, Virgilio Moreno, la tinent batle de Cultura, Alice Weber, la regidora d'Educació i de l'Escola de Música Antoni Torrandell, Helena Cayetano i diversos membres de la família Torrandell.

«Hem d'agrair la disponibilitat de la família Torrandell per apropar el llegat del genial músic a la ciutat que el va veure néixer, i la col·laboració perquè a Inca continuï viu a la memòria la importància de mestre Torrandell», ha explicat Virgilio Moreno. L'instrument quedarà instal·lat a exposició pública al vestíbul de l'edifici, amb motiu d'homenatge i reconeixement a la figura del músic Inquer, un dels músics més importants del segle XX, que ha estat cedit per la família.

Durant l'acte, l'historiador inquer, Miquel Pieras, ha recordat la figura d'Antoni Torrandell, la seva obra i els motius de per què se'l considera un dels grans creadors musicals de la primera meitat del segle XX. «Consideram que el tribut a Antoni Torrandell ha de ser continu, per això, propiciam que els alumnes del Conservatori i de l'EMMAT coneguin i estimin el llegat del genial músic inquer», ha esmentat la regidora Cayetano. Els alumnes de l'Escola Municipal de Música i Dansa Antoni Torrandell d'Inca han estat els encarregats de cloure l'acte amb diverses peces musicals.

Cal assenyalar que Mestre Antoni Torrandell, que va néixer a Inca el 17 de juliol de 1881 i va morir a Palma el 15 de gener de 1963, fou un compositor musical inquer que es va formar a París, dins de la Schola Cantorum de César Franck i Charles Tournemire. És un dels grans creadors musicals de la primera meitat del segle XX. Té un extens catàleg que inclou obres magistrals com el Rèquiem, la Missa Pro-Pastura, el Concerto per a piano i orquestra, la Symphonie núm. 1 per a violí i orquestra, les cançons Où va le nuage, S'il revenait i La solitude per a soprano i orquestra.