Preservació del patrimoni: completada la restauració de l'històric orgue del convent de Sant Vicenç Ferrer de Manacor

L'orgue del convent de Sant Vicenç Ferrer torna a sonar després de tres fases de restauració i gràcies a les aportacions del Consell de Mallorca i la col·laboració del Bisbat i de l'Ajuntament de Manacor.

Aquest divendres ha tengut lloc l'acte de presentació al convent amb l'assistència de la presidenta del Consell, Catalina Cladera, la vicepresidenta primera i consellera de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, Bel Busquets, el bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull i el batle de Manacor, Miquel Oliver.

El Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística ha aportat 100.000 euros mitjançant una subvenció nominativa per finançar la tercera i darrera fase de restauració d'aquest orgue, construït al segle XVII. Les tasques de recuperació d'aquest gran instrument es varen iniciar el 2016, impulsades per la Comissió per a la Conservació i Restauració de l'orgue de Manacor que s'havia acabat de crear.

La intervenció presentada aquest divendres completa i millora les dues restauracions anteriors, una de final del segle XIX i una altra de final del segle XX. Feines que no van permetre recuperar totalment el so de l'orgue. Ara, gràcies a la tasca feta pels restauradors Wilfried Praet i Maria del Mar Riera es pot considerar una restauració total. A més, s'han afegit altres elements que l'orgue no tenia, com ara el pedaler o el registre del cant d'un rossinyol.

Durant l'acte, el bisbe Sebastià Taltavull ha beneït l'orgue i ha pronunciat una homilia, en la qual s'ha referit a l'instrument restaurat. La presentació s'ha completat amb un concert de l'organista Bartomeu Mut que ha servit per estrenar la recuperació d'un dels orgues històrics que es conserven a Mallorca.

Els actes commemoratius de la restauració de l'instrument continuaran aquest dissabte amb una taula rodona dels restauradors i una visita a l'orgue. Mentre que aquest diumenge es durà a terme un concert participatiu amb diversos cors de Manacor, com a reconeixement a tots els organistes i entitats que han col·laborat en la restauració.