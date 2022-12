Es Gall de sa Pastera, primera confirmació de l'Acampallengua 2023

«Teniu ballera? Nosaltres sí! Dia 6 de maig vos esperam a sa Pobla per ballar plegats amb Es Gall de sa Pastera»; així han anunciat els Joves de Mallorca per la Llengua el primer grup confirmar per a l'Acampallengua 2023.

El cap de setmana del 6 i 7 de maig de l'any que ve tendrà lloc a sa Pobla el retorn de l'Acampallengua, un festival compromès amb la llengua catalana. Se celebraran durant el matí del dissabte competicions esportives i activitats formatives, que continuaran l'horabaixa amb xerrades sobre la llengua i la cultura de l'illa. El vespre hi haurà una ballada i s'oferirà un sopar popular mentre comença un gran concert que durarà fins la matinada. Hi haurà reservada una zona d'acampada per a tothom qui hi vulgui romandre i continuar la festa l'endemà, amb més activitats i tallers i un dinar popular de clausura.

Després d'exhaurir-se els dos primers lots d'entrades anticipades per a l'Acampallengua, els Joves de Mallorca per la Llengua han posat a la venda un tercer lot a un preu de 35 €. L'entrada inclou concert i tallers, camiseta, polsera, lloc d'acampada i sopar de dissabte i dinar de diumenge.

Es Gall de sa Pastera, primer grup confirmat

La primera confirmació és un grup de menorquins i mallorquins que es varen conéixer a Barcelona i que fan música pop-folk. «El nostre principal objectiu com a grup és combinar el ball tradicional illenc, un acurat treball musical i artístic i la creació d'un repertori de collita pròpia. A més, amb el valor afegit de poder mesclar repertori de les dues illes des de la pròpia experiència personal, fent ballar a ritme de jotes, fandangos, boleros i mateixes», expliquen des d'Es Gall de sa Pastera.