'Llibertat Incondicional', una proposta perquè tothom tengui garantides les seves «necessitats materials»

El passat dimarts es va fer, a la llibreria Quars de Palma, la presentació del llibre 'Llibertat Incondicional', que va consistir en una conversa de la Regidora de l'Ajuntament de Palma, Neus Truyols i l'escriptor Rafel Borràs (que va substituir en el darrer moment a Bernat Riutord) amb l'autor del llibre, David Casassas.

La conversa es va fer al voltant de la proposta del llibre d'assignar una renda bàsica com a far per conquerir, avui, nivells superiors de llibertat individual i col·lectiva.

'Llibertat Incondicional' no és només un llibre sobre la proposta de renda bàsica universal, és, segons Rafel Borràs, «un llibre que parla sobre els valors del republicanisme». Uns valors que ens parlen «d'una societat que es pugui autodeterminar col·lectivament on les persones que la formen també es puguin autodeterminar, i per això, han de tenir garantides les seves necessitats materials».