L’edició comentada de les 'Rondalles mallorquines' arriba a la seva culminació amb les històries del Bon Jesús, el Rei en Jaume i Sant Vicenç Ferrer

L’edició comentada de l’Aplec de Rondaies Mallorquines d’En Jordi d’es Racó (Antoni Maria Alcover), dels filòlegs Josep A. Grimalt i Jaume Guiscafré, arriba a la seva culminació amb el volum novè, que conté les llegendes relacionades amb personatges històrics com el Bon Jesús, el Rei en Jaume o Sant Vicenç Ferrer, així com relats de bruixeries, follets, encantaments i dimonis. Amb aquest motiu, la associació cultural i revista El Mirall i la Institució Francesc de Borja Moll promouen una jornada d’estudi sobre les rondalles, com a merescut homenatge al professor Grimalt, per una llarga trajectòria dedicada a l'estudi de la llengua catalana, en el qual ha dut a terme una extraordinària tasca de recerca i divulgació.

La publicació d’aquest darrer tom per Nova Editorial Moll, que va iniciar la sèrie el 1996, haurà estat possible gràcies a una campanya a Verkami, què és a punt de culminar-se i a la qual el poble de Mallorca, del qual sorgiren les rondalles fa segles, ha avançat les seves aportacions, amb vuit fórmules diferents, adaptades a totes les butxaques, i beneficis que, segons quina sigui la aportació, poden oscil·lar des d’una bossa de tela amb una il·lustració de les mateixes Rondalles, fins a la col·lecció completa del Diccionari català-valencià-balear, d’Antoni Maria Alcover i Francesc de Borja Moll, de la culminació del qual es compleixen 60 anys el 2022. També Alcover i Moll varen fer servir les subscripcions populars per a fer possible la seva publicació.

Pel que fa a la jornada d’estudi sobre les Rondalles, en homenatge al professor Grimalt, tendrà lloc el 10 de desembre a la Institució Pública Antoni Maria Alcover, a Manacor, i comptarà amb la participació dels principals especialistes en la matèria, com Jaume Guiscafré, Nicolau Dols, Maria Magdalena Gelabert, Joan Lluís Monjo, Bàrbara Sagrera, Miquel Sbert, Josep Temporal, Caterina Valriu, Carme Oriol, Bàrbara Duran i Antoni Mir, secretari de la Institució Moll. Es durà a terme amb el suport, a més, de la Nova Editorial Moll, els Amics de la Institució Alcover, el Grup d'Estudis Etnopoètics de la Societat Catalana de Llengua i Literatura (IEC), la Universitat de les Illes Balears i l'Institut d'Estudis Baleàrics.

L’edició comentada de les Rondalles mallorquines, fruit de tres dècades de feina, es basa en la catalogació internacional del sistema Aarne/Thompson/Uther. Les rondalles s’hi presenten ordenades en àrees temàtiques, la qual cosa ens permet descobrir la relació que existeix amb fonts orals i literàries del món. Hi ha rondalles que es remunten a Pèrsia. Alguns dels contes més coneguts fins als nostres dies, inclús els popularitzats per Disney, com La bella i la bèstia, ja apareixien a les Rondalles. N'hi ha que ja les contava Heròdot fa 2.500 anys i n'hi ha que ja surten a Les mil i una nits.

Aquesta edició inclou la transcripció literal de les famoses llibretes en què Alcover consignava el material que arreplegava de la tradició oral i que li servia com a base per a la posterior elaboració dels textos. Incorpora l'índex dels 246 narradors, tant homes com dones, i de totes les classes socials, però sobretot treballadors, provinents de 33 localitats de Mallorca.

La Institució Moll ha demanat al Consell de Mallorca que les Rondalles mallorquines siguin objecte de la declaració de patrimoni cultural immaterial, amb mesures per a la seva salvaguarda. L’Ajuntament de Palma, per la seva banda, ha anunciat la proclamació com a Fill Il·lustre d’Antoni Maria Alcover, coincidint amb el 160 aniversari del seu naixement i els 90 anys de la seva mort.