El Govern estrena la seva primera òpera, 'L'arxiduc', amb 120 artistes damunt l'escenari del Teatre Principal de Palma

El gerent l'Orquestra Simfònica Illes Balears, Pere Malondra, ha explicat en roda de premsa els detalls de 'L'arxiduc', primera òpera produïda pel Govern amb música del compositor Antoni Parera Fons; el llibret de l'escriptora Carme Riera; la direcció musical de Pablo Mielgo i la direcció escènica de Paco Azorín.

L'òpera s'estrena al Teatre Principal de Palma, gràcies a la cessió de l'àrea de Cultura del Consell de Mallorca, amb dues funcions, divendres, 25 de novembre, i diumenge, 27 de novembre, a les 20 hores, i narra la vida d'un personatge històric: l'arxiduc Lluís Salvador, l'aristòcrata austríac que, en el darrer terç del segle XIX i la primera dècada del segle XX, va viure a Mallorca.

Malondra ha destacat la importància d'un projecte cultural impulsat i finançat pel Govern de les Illes Balears, a través de la Direcció General de Cultura i la Fundació Orquestra Simfònica Illes Balears, perquè «només s'estrena una dotzena de noves cada any arreu del món i una d'elles serà la del Govern a Balears amb la participació de dues grans personalitats culturals de les Illes Balears com Antoni Parera Fons i Carme Riera amb una obra connectada amb Mallorca i que a la vegada l'internacionalitza».

L'arxiduc, amb l'Orquestra Simfònica al fossat, comptarà amb un total de 120 artistes, aproximadament, entre músics de l'Orquestra Simfònica Illes Balears, cantants, actrius i actors i cor del Teatre Principal. L'elenc inclou el tenor David Alegret (arxiduc jove); el baríton José Antonio López (arxiduc vell); la mezzosoprano María José Montiel (Catalina Homar); el baríton Pau Camero (Wlasidlaw Vyborny); el baríton Joan Martin Royo (emperador d'Àustria) i la soprano María José Moreno (mare de l'arxiduc). Tot, amb la direcció d'escena de Paco Azorín i la direcció musical de Pablo Mielgo.

A més, també formen part de l'equip artístic i tècnic artistes balears com la soprano Marisa Roca (Antonieta mare); els tenors José Manuel Sánchez (Erwin Huber), Joan Lainez (Francesc Ferran) Antoni Aragón (veus del poble); el baríton Josep Miquel Ribot (veus del poble) i el Cor del Teatre Principal de Palma.

Qualitat internacional

Carme Riera, després d'assistir-hi a l'assaig general ahir, ha assenyalat que es tracta d'un espectacle «magnífic i d'una qualitat internacional, absolutament exportable i en català», basat en la vida i les relacions socials de l'arxiduc a la seva arribada a Mallorca.

Antoni Parera Fons ha explicat que musicalment l'obra és una composició per a gran orquestra i disposarà probablement també de grups més reduïts per diferenciar millor els plans sonors i els temps simultanis. «Musicalment, he seguit estrictament el llibret de la meva amiga Carme Riera, en el qual es plantegen clars i obscurs de l'arxiduc. L'òpera és el triomf de l'emoció, un miracle de paraules i música amb un talent immens», ha dit Parera Fons sobre una obra dividida en dos actes amb una duració de dues hores i mitja. A més, ha subratllat la implicació «incondicional» dels cantants.

El baríton José Antonio López, que interpreta a l'arxiduc vell, ha destacat «l'experiència inèdita i meravellosa de poder comptar amb el compositor i la llibretista» durant la preparació del personatge. «Normalment, interpretam música que té 400 anys i aquí podem sentir la creació de persones vives que han posat al nostre abast el seu art i amb les quals pots compartir el treball», ha afegit. David Alegret, l'arxiduc jove, comparteix la visió de López i ha qualificat de «repte i privilegi» participar com a intèrpret en una òpera d'una «bellesa extraordinària».

El director de la Simfònica, Pablo Mielgo, ha dit que era «molt conscient» de «formar part de la història» amb aquesta estrena. «No són paraules grandiloqüents, sinó que s'ajusten a una fita irrepetible i inèdita».

Riera ha recordat que l'arxiduc Lluís Salvador fou un intel·lectual que s'interessà per les ciències naturals i les llengües clàssiques. «És per aquest motiu que l'òpera, a més d'estar escrita en català (idioma que va aprendre durant la seva estada a les Illes Balears) també està escrita en italià i alemany. Hem considerat que un personatge tan interessant hem d'intentar que es conegui no només a Mallorca sinó arreu del món», ha manifestat Carme Riera.

Paco Azorín ha posat en relleu «la importància de crear una òpera contemporània quan només s'estrenen una dotzena de gran format a l'any en tot el món». Per això, ha celebrat que el Govern de les Illes Balears produeixi íntegrament una obra que «passarà a formar part del repertori d'òperes contemporànies».

En aquest sentit, Pablo Mielgo, ha destacat també la fita que "una institució tota sola i una orquestra posin damunt l'escenari una òpera de gran format".

Premis a nivell estatal

El compositor Antoni Parera Fons és un dels productors discogràfics més considerats en l'àmbit estatal i ha produït centenars d'enregistraments, amb un gran nombre d'intèrprets, orquestres i directors, entre els quals destaquen produccions realitzades per a Josep Carreras, Jaume Aragall, Joan Pons, María Dolores Pradera, Antoni Ros Marbà, Josep Pons, Víctor Pablo Pérez, ONE, OBC, i moltíssims d'altres. És Premi Nacional de Música 2016 del Ministeri de Cultura.

Per la seva banda, l'escriptora mallorquina Carme Riera compta amb un llarguíssim currículum acadèmic, artístic i professional que ha causat el seu gran reconeixement en l'àmbit de les Illes Balears, estatal i internacional. El 2018 va rebre per part del Govern de les Illes Balears la Medalla d'Or de la comunitat per la seva trajectòria com a membre de la Reial Acadèmia Espanyola i integrant del moviment de la literatura catalana escrita per dones. Riera ha rebut nombrosos premis per les seves obres, entre d'altres, el Ramon Llull (1989), el Premi Nacional de Narrativa (1995) o el Premi Sant Jordi (2003). El mes de novembre de 2015 va rebre el prestigiós Premi Nacional de les Lletres Espanyoles.