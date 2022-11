[VÍDEO] El Temps de les Arts lliura els segons premis en un acte que vol recuperar els orígens

La Llotja del Mar de Barcelona, Seu del Consolat de Mar, un espai amb un gran contingut simbòlic pel que fa al valor històric, a l’intercanvi d’idees, és l'escenari escollit per a acollir el lliurament dels II Premis El Temps de les Arts, una iniciativa per a reconèixer el talent de nous creadors i estimular la innovació artística i cultural de tots els territoris de parla catalana, en un gest de projecció i cohesió entre aquells que compartim una llengua, una història i una cultura. A través d’un viatge per les nostres arrels, el lliurament, en forma d’audiovisual, s’endinsa en tot un repertori de la nostra cultura popular que acompanya els guardonats d’aquesta nova edició.

Patrimoni, Arts Visuals, Arts Escèniques, Arquitectura, Música Clàssica i Música Popular són les sis disciplines que repeteixen de la primera edició. Enguany, s’hi afegeix Cinema Experimental com a gran novetat, en un intent per fer surar el talent en una disciplina minoritària però que és també un termòmetre del talent artístic a casa nostra.

Tant el portal com els seus premis formen part d'una iniciativa de l'entitat sense ànim de lucre de la Fundació Francesc Eiximenis. Com en la primera edició, l’anunci dels projectes premiats es farà a través d'un programa dirigit pel cineasta Lluís Danés que s'emetrà la nit del 29 de novembre a les 22 hores per les televisions de parla catalana À Punt, TV3, IB3, Televisió d’Andorra i Televisió de l’Alguer.

Danés torna a fer-se càrrec de l’emissió després de la bona acollida de la primera edició, amb un imaginatiu format que combinava imatges dels lliuraments amb els premiats amb emotives peces que mostraven el nostre patrimoni musical, monumental i paisatgístic, les cançons que formen part de l’imaginari col·lectiu a través de la veu d’artistes de tot l’àmbit lingüístic i de diferents generacions.



Pel que fa als premis, els creadors i projectes guardonats rebran un 'Gra de sorra', obra dissenyada per l'artista Perejaume, i una remuneració econòmica de 3.000 euros. Com va passar a l’anterior edició, també es reconeix el mèrit d’altres projectes presentats amb dos accèssits per disciplina. Tots els projectes es podran veure i consultar al web oficial dels premis. Cal recordar que en aquesta iniciativa hi participen l’Institut Ramon Llull i la Xarxa Vives.

Per a la segona edició dels premis, El Temps de les Arts ha reunit per a cadascuna de les categories jurats de primer odre, transversals des del punt de vista del territori i el gènere, i amb trajectòries ben destacades. En Arts Visuals, Roberta Bosco, José Luis Pérez Pont, Imma Prieto i Jesús Navarro; en Música Clàssica, Josep Pons, Antoni Parera, Hilari Garcia, Joan Magrané i Gerard Claret; en Música Popular, Vicent Torrent, Clàudia Darder, Oriol Lluís Gual, Marc Lloret i Davide Casu; en Arts Escèniques, Laia Torrens, Joan Anton Rechi, Clàudia Serra, Andreu Gomila i Marcos Morau; en Arquitectura, Benedetta Tagliabue, Anna Puigjaner, Joan Cerdà i Jordi Batlle; en Patrimoni, Xavier Llovera, Irene Ballester, Josep Mesalles, Cristina Ortiz i Mònica Borrell; en Cinema Experimental, Jordi Balló, Chus Martínez, Albert Serra i Sébastien Planas.

L'acte d'enguany presenta tot un repertori únic de la cultura popular catalana que pretén annexar els orígens més comuns de la música d’arrels amb el nostre present. Amb una nòmina de col·laboradors i esdeveniments més que significativa. En l’apartat musical, Lluís Llach, Xavi Lloses, Roger Mas, Núria Andorrà, Quartet Brossa, Alidé Sants, Gemma Hummet, Maxime Cayuela, Franca Masu, Enric Bartomeu, Mar Grimal, la Coral Smiling o la ballarina Laura Marçal. Amb ells, manifestacions populars com la Nova Muixeranga d’Algemesí, El Misteri d’Elx, Diables de Caldes d’Estrac, Dansa de la Mort de Verges, Festa de l’Ós de Sant Llorenç de Cerdans, el Jaleo de Ciutadella o els Basterons de Lleida.