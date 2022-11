El 92% dels nostres lectors consideren que la nova onada musical de les Balears no té la promoció que es mereix

Majoria contundent. El 92,36% dels nostres lectors consideren que la nova onada musical de les Balears no té la promoció que es mereix i que «el Govern prefereix gastar doblers en Los 40 en lloc de fomentar els músics d'aquí».

Per contra, només el 7,64% considera que sí que té la promoció merescuda perquè «és una promoció alternativa als grans mitjans comercials i musicals».

Sigui com vulgui, la nova onada musical que viuen les Balears és tota una fita cultural. La gala dels premis Enderrock, celebrada fa unes setmanes, n'ha estat una bona mostra. S'ha premiat la qualitat dels músics d'aquí que aposten per la cultura de Km0.

En aquest sentit, cal destacar la varietat d'estils i propostes dels músics de les illes. Una varietat que dBalears ha mostrat a través de les entrevistes dedicades als seus protagonistes.

Amb tot, com ha evidenciat l'enquesta, la promoció d'aquesta nova onada musical és més aviat alternativa i no compta amb els grans mitjans comercials i musicals per fer arribar les propostes al públic. A més, la dedicació de recursos per part de les institucions és gairebé inexistent.

Així, els resultats de l'enquesta, haurien de ser un toc d'atenció a les institucions, més preocupades per promocionar esdeveniments com Los 40 en lloc de promocionar la gran qualitat dels músics d'aquí i la seva proposta artística de proximitat.