Darreres entrades per a 'Càndid o l'optimisme' al Teatre del Mar

Per aquest divendres, 18 de novembre, a les 20.30 hores, el Teatre del Mar, dins de la seva programació regular, ofereix als aficionats del teatre la representació de 'Càndid o l'optimisme' a càrrec de la companyia Miquel Mas Fiol i Lluís Oliver, director i dramaturg respectivament. Oliver és, a més a més, l'intèrpret d'aquesta producció feta en col·laboració amb l’Institut del Teatre de Barcelona.

'Càndid o l'optimisme' és una obra teatral basada en la novel·la filosòfica de fantasia, escrita per Voltaire. Escriptor i historiador nascut a París el 1694, va ser un dels referents de la Il·lustració, un període que va emfatitzar el poder de la raó humana i de la ciència en detriment de la religió. Aquest relat, que va ser escrit el 1759, es considera un dels més notables de l'autor i opositor de l'església catòlica.

La ressenya aportada pel Teatre del Mar és: «'Just do it', 'La llei de l’atracció', 'Ho tenim a tocar', 'Tot anirà bé'. I és que darrere de frases motivadores tenyides de rosa pastís i tallers de coaching s’amaga una cosa més perversa: la por a obrir la porta al dolor per acceptar que aquest no és, com diria Càndid de Voltaire, «el millor dels mons possibles».

Un espectacle de creació volgudament irreverent, al voltant de la fatiga mil·lennial, el fals optimisme i la perversió del món de l’entreteniment. Des de quan s’ha convertit la felicitat en una imposició?»