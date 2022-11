El mallorquí Jeroni Mas guanya el V Certamen Art Jove de poesia Salvador Iborra amb 'Castigar la fera'

Jeroni Mas Fiol (Palma, 2002) ha guanyat el V Certamen Art Jove de poesia Salvador Iborra. El seu recull 'Castigar la fera' es publicarà aquest hivern amb Viena Edicions. El lliurament s’ha celebrat aquest diumenge a Barcelona, a la Fundació Joan Brossa - Centre de les Arts Lliures.

Conduït per Carla Fajardo, poeta i finalista de la primera edició, l’acte ha consistit en un recital amb els 11 finalistes acompanyats per Jansky, grup d’electrònica format per Laia Malo i Jaume Reus.

Germán Bartolomé Cerdà, Victor Benavides, Martí Berlanga Mascuñán, Josep Maria Codina Tobías, Aina Garcia-Carbó, Paül Herrera, Ferran Pi Planas, Adrià Puértolas Pérez, Albert Rabell Hernández i Clara Soberats Garau han llegit els seus versos amb música de Jansky, amb qui ja varen compartir un taller durant la formació del premi. El darrer a fer-ho ha estat Jeroni Mas Fiol, que ha rebut la notícia per sorpresa.

Format per Laia Martínez López, Antoni Clapés, Maria Antònia Massanet, Carles Rebassa, Enric Viladot (editor de Viena), Natàlia Rabassa (Institut Balear de la Joventut) i Marta Vilardell (Agència Catalana de la Joventut) amb veu però sense vot, el jurat n’ha destacat «la contundència lírica i la cohesió del text».

Mas va ser finalista del IV Certamen Art Jove de poesia i participa activament en la vida cultural de Mallorca i Barcelona. També tira endavant el pòdcast 'N’hi n’hi' sobre literatura amb Martí Grimalt i Sofia Lozano.

El premi

Un dels objectius i dels atractius del premi és l'articulació d'un espai de formació que faciliti dinàmiques de coneixement, d'interrelació i de debat entre els finalistes i amb altres escriptors. Enguany els onze joves varen assistir a una formació a Binissalem, Mallorca, del 14 al 16 d’octubre. Aquest cap de setmana també l’han compartit plegats a Barcelona, amb una estada en un alberg de la Xarxa Nacional d'Albergs Socials a Catalunya, i assistint a activitats com la celebració dels cinc anys de «Lectures en ruta».

A més, els finalistes tendran accés a un mentoratge en grup i en privat per a treballar aspectes dels seus poemaris amb Sònia Moll, David Caño i Marc Romera.

L’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, juntament amb l’Institut Balear de la Joventut i l’Agència Catalana de la Joventut, convoquen anualment el Certamen Art Jove de Poesia Salvador Iborra, en homenatge al jove poeta valencià assassinat el 2011. El premi vol ser una eina de professionalització, a banda d'esperonar i fomentar la literatura en llengua catalana. Per aquest motiu a més de l'aportació econòmica (2.000 euros) el poemari guanyador es publica a Viena Edicions.