El Consell i la Fundació Coll-Bardolet preparen una exposició sobre les collidores d'oliva

El departament de Territori fa feina amb la Fundació del pintor Coll Bardolet per preparar una exposició sobre les collidores d'oliva. Una temàtica que va estar molt present a l'obra pictòrica de l'artista qui va viure a Valldemossa des dels 32 anys fins al final de la seva vida i on va desenvolupar gran part de la seva trajectòria artística.

Les Collidores són molt presents a moltes de les obres de paisatge de la Serra de Tramuntana del reconegut pintor Josep Coll Bardolet. La mostra, que està previst que s'ubiqui en una de les sales expositives del Centre Cultural la Misericòrdia a principis de l'any 2023, inclourà quadres amb aquesta temàtica, on com a la resta de la seva obra, i tall com es destaca des de la Fundació «l'exaltació del color i l'alegria de viure es transmeten amb fluïdesa.»

La consellera de Territori, Maria Antònia Garcías ha agraït a la Fundació la seva proposta de fer l'exposició i ha mostrat la seva satisfacció pel fet de «poder recuperar a través de l'art i de les obres d'un pintor tan reconegut com Coll Bardolet, la figura d'aquestes dones que formen part de la nostra història». Garcías ha tengut l'oportunitat de conèixer el taller del pintor, acompanyada del batle de Valldemossa, Nadal Torres. La visita guiada que va dur a terme la presidenta de la Fundació Coll Bardolet, Olga Coll és una activitat programada com a part de l'homenatge a les dones Collidores d'oliva de Valldemossa. L'acte central on les collidores rebran el diploma del premi d'honor i gratitud del Consell de Mallorca, amb la col·laboració de l'ajuntament de Valldemossa es realitzarà el 22 de novembre a Costa Nord les 17.30 hores, i estarà amenitzat per l'actuació de la Coral de Valldemossa i de l'associació cultural 'Parado de Valldemossa'.

Aquest diumenge 13 de novembre a les 18.00 hores hi ha l'acte d'homenatge a les collidores d'oliva al municipi de Caimari amb l'entrega de diplomes per part de la consellera Garcías les collidores d'aquest municipi. L'acte està programat dins de la XXV Fira de s'Oliva. Posteriorment, hi ha un concert de tonades mallorquines interpretades al piano per Pere Josep Garcies i degustació de bunyols per a tots els assistents.

El de Caimari és el setè acte d'homenatge a les dones Collidores d'oliva de la Serra de Tramuntana, un col·lectiu que varen ser guardonades amb la Medalla d'Honor i Gratitud de Mallorca 2021. L'anterior acte es va dur a terme a Bunyola i abans a Fornalutx. Durant aquest any s'ha organitzat diferents trobades. La primera va ser a Campanet, la segona a Sóller, la tercera a Puigpunyent i la quarta a Banyalbufar.