Morlandada, el capvespre d’activitats culturals de la Revista Morlanda

La Revista Morlanda organitza un seguit d’activitats literàries, artístiques i musicals el dissabte 19 de novembre de 2022 al bar Can Lliro (Carrer d'En Joan Lliteras, 42) de Manacor.

L’objectiu d’aquest capvespre cultural és la promoció dels artistes illencs, que coincideix amb la tasca principal de la publicació Morlanda. La Revista s’encarrega d’impulsar els creadors de les Balears a partir de la publicació semestral i en paper de narrativa, poesia i il·lustració. De fet, ja es pot consultar el número 0 en línia a la seva pàgina web –morlanda.cat– i el número 1 està a punt d’arribar en paper a les cases de tots els subscriptors de Morlanda.

Així, el 19 de novembre començarà la Morlandada a les 18 h amb el pòdcast Pati de Butaques en directe. La següent activitat, a les 19 h, serà un recital poètic de la mà d’Antoni Borrueco Miró, Júlia Mérida i Laura Riera Forteza, acompanyat de la música de Sebastià Gris i la pintura en directe de Catalina Cànoves. A les 20 h serà el torn de la performance Encimentats per l’èxit de Joan Vidal i, en acabar, començarà a les 21 h el concert del grup Garrafa Nadal (conjunt format per Miquel Barceló, Biel Riera, Joan Vallbona i Sebastià Vives). Seguidament, pujarà a l’escenari Jorra Santiago, acompanyat dels músics Simó Femenies, Carloscar Gómez i Dani Gómez, amb un concert elaborat específicament per a l’ocasió i que consistirà en un conjunt de versions de grups de música manacorins. Per acabar la Morlandada, se cedirà el torn a DJ Xon a les 00 h. Simultàniament, la mateixa jornada serà la inauguració de l’exposició de Catalina Cànoves, Marina Cànoves, Bel Gomila i Catalina Julve, que es podrà continuar visitant a Can Lliro durant aproximadament un mes.

El preu de l’entrada anticipada de la Morlandada és de 10 € per als subscriptors de la Revista Morlanda i de 13 € per la resta d’assistents. L’entrada a taquilla té un preu de 15 €. A més, es poden aconseguir les entrades a ticketib.com/events/morlandada.