La Fundació Mallorca Literària celebra el primer sopar de cantadors i cantadores de Mallorca

La Fundació Mallorca Literària organitza el primer sopar de cantadors i cantadores a Mallorca en el marc del cicle TardOral. Serà el proper dissabte 5 de novembre a les 21.00 hores al restaurant Can Tronca, a Sant Joan. Es tracta d'una iniciativa pionera a Mallorca inspirada en el projecte 'Hostal Càntut', que es desenvolupa dins el Festival Càntut de Cassà de la Selva, Premi Nacional de Cultura 2022.

El sopar de cantadors i cantadores és una proposta per recuperar el llegat de les cançons populars que tothom coneix, així com el costum de cantar en comunitat, a taula i convertir els bars i tavernes en espais d'expressió col·lectiva del llegat cultural.

La sessió serà conduïda per Natàlia Tascón, cantant, compositora i instrumentista, i Gori Matas, pianista, acordionista i compositor. Entre els dos dinamitzaran el sopar amb cançons i passaran el testimoni a totes les persones que vulguin participar cantant i sonant.

Les entrades, que inclouen dinar amb menú complet, estan a la venda per 25 euros al web de la Fundació Mallorca Literària (www.mallorcaliteraria.cat) fins divendres 4 a les 9 h. Es preveu una assistència d'un centenar de persones.

TardOral

El sopar de cantadors i cantadores té lloc en el marc del cicle d'oralitats TardOral, que se celebra des de finals de setembre fins a mitjans desembre al Pla de Mallorca. El sopar és una de les activitats més destacades de la programació de tardor de la Mallorca Literària, però en les properes setmanes estan previstes també altres propostes de molta qualitat.



Joana Dark

L'artista catalana Ariadna Brulló estrena a Mallorca el seu primer EP 'La Lireta'. Un projecte fruit de la recerca i l'experimentació a partir del folklore, amb el propòsit de fer-ne una reinterpretació que acosti el llegat de la literatura popular i la música d'arrel al panorama sonor contemporani, en especial l'electrònica, i al públic actual. 'La Lireta' es fonamenta en l'obra Folklore de Catalunya (1950-1969) de Joan Amades. Cançons, costums i faules són reinterpretats en clau feminista, no sols per capgirar la visió que aquest llegat ha plasmat sobre la dona, sinó també per reivindicar el seu paper en la retransmissió de la cultura popular.

L'actuació serà dissabte 12 de novembre a les 21.00 hores a l'Església de Sant Joan. Es poden adquirir entrades anticipades a 8 euros a https://ticketib.com/events/joana-dark-la-lireta.

Marala

El següent plat fort d'aquest TardOral és l'estrena a Mallorca del nou projecte del trio Marala, format per Clara Fiol, Sandra Monfort i Selma Bruna. 'Jota de morir' és el segon disc de Marala, una aproximació a la mort a través de la música d'arrel, els costums i rituals populars. 'Cantar a la mort com hi canten les padrines; ficar-nos-la dins la boca per no fer-la callar', és a dir, sense fer-ne un tema tabú, amb solemnitat i naturalitat alhora. Un projecte que pretén investigar les formes plurals del dol davant diferents absències, i també, reflexionar sobre com de mica en mica la societat ha posat en mans d'altri el tractament dels propis morts, un fet que alhora ha trencat la visió integradora de la mort en la vida, com una part més del cicle vital.

L'espectacle és una coproducció de la Fundació Mallorca Literària amb La Fira Mediterrània de Manresa i La Marfà. Tendrà lloc dissabte 19 de novembre a les 21 h a l'Auditori de Porreres. Les entrades es poden comprar per 10 euros a https://ticketib.com/events/marala-jota-de-morir.

Fins al 10 de desembre

El programa del TardOral s'allarga fins al 10 de desembre amb més música, presentacions i una ruta folk. En destaquen l'estrena a Mallorca del nou projecte de Joana Gomila i Laia Vallès, 'Així deçà', dissabte 26 de novembre a l'Església de Consolació (Sant Joan); el concert a duo de Magalí Sare i Sebastià Gris, 'A boy & a girl', dissabte 3 de desembre a Montuïri, i l'estrena de l'espectacle 'Tal dia farà un any' amb motiu de la presentació del IV volum del Calendari Folklòric de Mallorca de Rafel Ginard, amb què culmina el projecte d'edició d'aquest material inèdit recuperat en coedició de la Fundació Mallorca Literària i Saïm Edicions.