Tornen les tertúlies de Kinesdues a la llibreria Lluna amb Antoni Vidal Ferrando

El darrer divendres de cada mes, en aquest cas el pròxim dia 28 d’octubre, a les 19 hores, tornen les tertúlies literàries de Kinesdues a la llibreria Lluna de Palma (organitzades per Àngels Cardona, Victòria Secall i Maria Barceló). En aquesta ocasió s’analitzarà el poemari d’Antoni Vidal Ferrando Si entra boira no tendré on anar (premi Carles Riba 2021, publicat a Proa, Barcelona 2022).

La tertúlia comptarà amb la presència de l’autor, la qual cosa permetrà que tots els assistents puguin fer-li directament les observacions o preguntes que trobin adients.