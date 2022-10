Torna el CòmicNostrum, el Festival Internacional de Còmic de Mallorca

El tinent de batle de Cultura i Benestar Social, Antoni Noguera, i la directora del Casal Solleric, Aina Bausà, han assistit a la roda de premsa de presentació del CòmicNostrum 2022, conjuntament amb els organitzadors de l'esdeveniment i altres representants de diferents institucions.

El Clúster de Còmic i Nous Mèdia de Mallorca recupera aquest any les grans exposicions individuals al Casal Solleric, tota classe d'activitats tant al centre com al pati del Centre Cultural la Misericòrdia i s'obre el Festival a altres punts de la ciutat. Noguera ha destacat la relació entre el còmic i la ciutat de Palma i el Casal Solleric i ha evidenciat que el còmic és «una magnífica eina pedagògica perquè els adolescents entrin en contacte amb la creació artística».

D'altra banda, el tinent de batle ha volgut agrair al Clúster de Còmic la seva influència a l'hora de portar a Palma les millors exposicions i els millors autors del gènere any rere any.

El dijous 20 d'octubre a les 19 h es dona el tret de sortida al Casal Solleric. 'Joe Kubert Còmics' reuneix més de 130 pàgines originals de Joe Kubert (1926-2012), un dels més admirats autors de comic-books americans de tots els temps. Sèries com Sgt Rock, Tarzan i sobretot Enemy Ace, totes publicades per DC Comics, en van fer un dels referents del novè art del segle XX.

A la planta baixa del Casal Solleric els aficionats podran gaudir de més de 60 pàgines de Blake i Mortimer, dibuixades per André Juillard, que és el convidat internacional d'aquest any. Philip Mortimer i Francis Blake varen néixer l'any 1946 al primer número de la revista Tintin. La nova col·lecció, creada per Edgar P. Jacobs, va aconseguir de seguida una gran popularitat. Els àlbums de les seves aventures, juntament amb els de Tintín, marcaran el rumb de l'anomenada "línia clara" francobelga i són una de les col·leccions de referència del mercat. Aquesta exposició recull pàgines originals, esbossos i material gràfic dels primers set volums dibuixats per Juillard.

En aquests àlbums Juillard assimila l'estil de Jacobs i el modernitza, llevant-li rigidesa i aportant el seu vibrant sentit de la narració, mentre que Senté equilibra el protagonisme dels seus protagonistes, introdueix personatges femenins i aporta a la sèrie algunes de les seves millors històries.

L'autor oferirà una de les masterclasses que se celebraran al Casal Solleric el divendres 21 i serà entrevistat davant el públic que assisteixi el cap de setmana al Pop Up Còmic Market, que s'instal·larà al pati de la Misericòrdia.

Al pati del Casal Solleric es presentarà una exposició especialment atractiva, atesa la naturalesa del que s'ha exposat, 'Sundays': pàgines dominicals de la premsa americana de les primeres dècades del segle XX. El còmic va néixer a finals del segle XIX com a complement de la premsa diària americana. Són impressions de format gegant que permeten dibuixos detallats tan sorprenents com els de la sèrie Little Nemo in Slumberland de Winsor McCay, el primer gran clàssic de la història del còmic, que es va començar a publicar al New York Herald l'any 1905. A aquest el van seguir tota mena d'historietes i personatges que varen assolir gran popularitat i algunes de les col·leccions més destacables d'aquest mitjà, com Krazy Kat, Príncep Valent, Flash Gordon, Terry i els Pirates, Tarzan o Dick Tracy.

Aquesta exposició recupera algunes d'aquestes pàgines, que s'han conservat gràcies a col·leccionistes com Faustino R. Arbesú, i es complementa amb un conjunt d'homenatges realitzats per alguns dels nostres dibuixants d'historietes locals més destacats: Loreto Aroca, Ata, Sebastià Cabot, Àlex Fito, Blanca Jaume, Jacques Salomon, Bartomeu Seguí, Tatúm i Rafel Vaquer.

Al finestral que dona al Born veurem en homenatge Max, 'Totes som Tebeus!!' i just davant el Casal Solleric, al passeig del Born, els treballs finalistes dels Premis Art Jove de Còmic 2022, els guanyadors dels quals s'anunciaran a la inauguració.