Lacomba a Selva, un homenatge molt emotiu

Dia 8 d’octubre, a Selva, on visqué els darrers anys en Joan Lacomba, es va viure un impressionant i emotiu homenatge. Tot i que en un principi s'havia de fer a l'aire lliure, l'acte va tenir lloc al museu del calçat, a la fabrica Kollflex, on hi havia desenvolupant algunes obres artístiques.

S'hi pogueren veure un grapat de vídeos, documentals elaborats amb tota cura, i molta dedicació per Josep Mulet Ferriol. També hi hagué distintes intervencions, presencials, escenogràfiques i musicals.

Els presentadors, anaren explicant les distintes intervencions, que estaven acompanyades amb fotografies que mostraven part de l'obra i vivències den Joan. Va intervenir el fill de l'homenatjat, Miquel Lacomba.

Per la part política, intervingueren Biel Morro d’Arrelam, i Biel Barceló en nom de MÉS per Mallorca. Pep Servera com a coordinador del 50 anys de l’Institut Berenguer d'Inca.

Xesca Cabot va fer lectura del poema La Balanguera, dramatitzant amb el públic el fil i la filosa.

Tot seguit es va fer menció al món del teatre i, altra vegada, amb na Xesca Cabot va introduir el grup Xicarandana, en nom dels quals va parlar Eduard Moya i na Victòria i na Tona varen fer una actuació teatral.

No varen faltar las referencies als bandejats, festa que va dissenyar en Joan i que amb l'ajuda d'un vídeo es va poder reproduir part de la festa.

Testimonis i vídeos, mostraren una altre part de les curolles, en aquest cas, la lluita per la memòria històrica i la seva implicació total.

Cati Vallespir, galerista, va introduir la part artística, acompanyada de vídeos i part de les seves obres, a les quals va dedicar gran part de la seva vida.

Per concloure, la família va tancar l’homenatge donant les gràcies. intervengué la seva neta, Aida Lacomba, en Miquel amb la seva musica i na Joana Gomila, que a més va rebre el ram de roses grogues, que havien anat dipositant els intervinents.

Dues hores per reviure la personalitat artística, humana i docent, a més de polifacètic animador cultural.

Maria Morro oferí una intervenció molt emotiva inspirada en La Balanguera i la relació amb l'obra de Joan Lacomba.

Podeu trobar més informació en aquest article de FaceBook.