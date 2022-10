[ÀUDIO] Lluís Gavaldà: «Haurem d'esperar a tenir una classe política a l'alçada de la determinació de la gent»

El cantant d'Els Pets, Lluís Gavaldà ha participat en el programa A LA TRINXERA d'Ona Mediterrània i ha mantengut una conversa amb el conductor del programa Julen Pulet, sobre el nou àlbum del grup, titulat '1963', sobre el concert que han de fer a Porto Cristo i sobre actualitat política.

De fet, Gavaldà ha participat al programa des de Londres, on viu des de fa anys i ha explicat com l'ha afectat a ell i a la gent que es desplaça a la Gran Bretanya, el Brèxit.

A l'entrevista, Gavaldà també parla de la sorpresa amb la qual el grup va rebre la Creu de Sant Jordi: «No ens ho esperàvem mai», i explica que «el més important que es valori l'escena musical catalana que és una expressió cultural que ens ha donat més alegries».

El cantant d'Els Pets ha explicat els problemes que els ha provocat la cançó 'Atracament a La Caixa': «Els artistes tenen l'obligació de picar la cresta al poder sigui la monarquia o les grans corporacions bancàries» i afegeix que «ens ha provocat problemes molestar La Caixa» i se'n fa creus de que «aquesta gent tengui la pell tan fina i no accepten la crítica, Caixabank hauria de tenir prou cintura i coses més importants per preocupar-se, com les hipoteques i els seus clients».

Pel que fa a la situació política que viu Catalunya, Gavaldà ha explicat que «es viu una lluita per ser el partit hegemònic» i que «la

independència és una feina que durà un temps». I conclou que «Haurem d'esperar a tenir una classe política a l'alçada de la determinació de la gent».