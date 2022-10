Sus a les xerrades del concurs tikcat22: conversa amb la Filòloga de Guàrdia

En una sala plena, majoritàriament de gent jove, i amb la presentació per part de Joan Miralles, president de l'Obra Cultural Balear, ha tengut lloc la primera xerrada del concurs TikCat22 organitzat per la mateixa OCB, aquest dissabte matí, a Can Alcover, a Palma. Aida Roca, coneguda com @filologa_de_guardia pels seguidors de les xarxes socials, ha inaugurat el cicle de xerrades per promoure aquest concurs que cerca joves interessats en generar continguts en català a les xarxes.

Ha estat una xerrada fresca, entretinguda, espontània i oberta a la participació del públic assistent. N'Aida és una jove filòloga de Tarragona, fa dos anys va crear un canal de YouTube anomenat 'La filòloga de guàrdia', amb presència també a altres xarxes socials com Instagram, TikTok o Twitter. Més de 30.000 seguidors segueixen els seus continguts, en català, d'entreteniment, reflexió o sobre la lingüística catalana. Aida ha defensat que «el català és prou important, de fet hi ha 10 milions de catalanoparlants, per parlar-lo en qualsevol àmbit, només cal utilitzar-lo». Però també ha criticat que «moltes aplicacions i plataformes, com Netflix o Amazon Prime, no estan en català, és una feina pendent, i jo ho demano des de les meves xarxes.»

Pel que fa a les reaccions, la filòloga ha assenyalat que: «a TikTok hi ha gent que em fan comentaris en espanyol que estem a Espanya i que es parla en castellà i afegeixen banderetes espanyoles, però jo segueixo amb el meu camí». I que «depèn del contingut, si és d'interès general, com l'origen de la paraula treballar que ve del mot romà 'tripiliare', que vol dir torturar, i és derivat de 'tripilium' (instrument de tortura), format per 'tri' (tres) i 'palus' (pals), no té molta repercussió quan explico aquest tipus de coses, però si és un tema polèmic, com els diacrítics, o defenso una varietat dialèctica, sovint s'encén la flama.»

Aida reconeix que: «ara estic molt amb el mòbil, pendent de les xarxes i he d'estar-hi molt a sobre. Sóc un referent lingüístic més conegut, però també sóc humana i dic algun castellanisme. Entro al TikTok, miro vídeos i els analitzo per aprendre i treure'n profit, i l'ajuda de les meves amigues sempre és benvinguda. Sóc una persona organitzada, intento ser previsora, ho planifico tot a consciència i m'ho prenc com una feina.» Així com que: «es fa un ús abusiu de les xarxes socials, al capdavall, és un sistema addictiu, el factor sorpresa ens fa consumir constantment, però l'ús de les xarxes ha de ser una eina per a nosaltres i no pas en contra.»

Finalment, Aida ha manifestat que: «A Catalunya es produeix molt contingut en català, potser seria interessant que aquí Miquel Montoro parlés en català a les seves xarxes. Cal intentar atraure l'atenció de gent que no parla català I fidelitzar els seguidors.» I sobre la presència del català a les xarxes ha dit: «Sóc optimista, de cada vegada n"hi ha més, són molts els continguts, però s'hauria de posar èmfasi en la qualitat lingüística.»