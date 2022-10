La FIET, guardonada amb el Premi Nacional d'Arts Escèniques per a la Infància i la Joventut

La FIET, la Fira de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears, ha estat guardonada amb el Premi Nacional d'Arts Escèniques per a la Infància i la Joventut corresponent al 2022. Aquest premi, que concedeix anualment el Ministeri de Cultura i Esport, a través de l'Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música (INAEM), està dotat amb 30.000 euros.

El jurat ha acordat la concessió d'aquest guardó a la FIET per «la qualitat de la programació de la fira i la capacitat dʻimplicació de tot el poble, que converteix la Fira en un esdeveniment dʻimpacte social, que dinamitza el seu entorn convertint-lo en un trobada d'artistes i ciutadania». El jurat també ha valorat «la seva elevada influència en l'àmbit del teatre per a la infància i la joventut, no només al panorama de les Arts Escèniques en llengua catalana, sinó a nivell nacional».

El Premi Nacional d'Arts Escèniques per a la Infància i la Joventut recompensa la tasca meritòria d'una persona o entitat a l'àmbit de les arts escèniques per al públic infantil i juvenil, posada de manifest preferentment a través d'una obra o actuació feta pública o representada durant l'any 2021

La FIET, la Fira de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears, que aquest any compleix vint anys, se celebra des del 2002 a Vilafranca de Bonany, durant el mes d'octubre, i reuneix a cada edició al voltant de 19.000 espectadors i desenes de companyies i professionals de la gestió teatral, tant locals com de la resta d'Europa, convertint aquesta localitat en una referència del teatre per a nins i joves.

La FIET és el projecte insígnia de l'associació sense ànim de lucre Sa Xerxa, fundada el 2003, amb l'objectiu de vertebrar i promoure l'oferta teatral per a infants i joves a totes les Illes.

Sa Xerxa va posar en marxa a l'agost una campanya de finançament col·lectiu, per a salvar i donar continuïtat al projecte FIET perquè l'entitat «es troba en un moment econòmic delicat a causa de la baixada del suport econòmic institucional», un fet que posa en perill «la continuïtat del projecte global».

Amb motiu del 20è aniversari, organitzen aquest dissabte, 8 de setembre, una diada festiva amb activitats per a tota la família des de les 11 del matí i fins a les 22 hores del vespre.