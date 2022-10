Adrià Martínez és el guanyador del XXV Premi Ciutat de Manacor d'Arts Plàstiques amb 'Faristol'

El batle de Manacor, Miquel Oliver, ha lliurat aquest dissabte horabaixa el XXV Premi Ciutat de Manacor d'Arts Plàstiques a l'artista Adrià Martínez (Eivissa, 1984) per la seva obra 'Faristol'.

L'obra premiada és una instal·lació composta de tres peces d'acer i de dues tauletes que reprodueixen en bucle una sèrie d'animacions curtes on apareix el personatge d'un artista treballant en el seu taller. En un dels vídeos hi ha aquest personatge en el taller realitzant un autoretrat mitjançant cops de cap a un bloc de pedra.

El personatge, alter ego de l'artista, acaba transformant-se en una espècie de faristol d'acer, vençut en terra o recolzat descansant en la paret. A un altre vídeo, també dotat d'una fina ironia, el mateix personatge ha de superar diferents hàndicaps per realitzar la seva obra. L'àudio dels vídeos és la veu de Martínez imitant tots els sons, com si fos un doblador de pel·lícules de dibuixos animats.

Tal com han explicat des de l'Ajuntament, l'obra 'Faristol' «ens parla dels dubtes, dels esforços de l'artista i del qüestionament de la seva pròpia pràctica artística». Martínez és llicenciat en Belles Arts per la Universitat de La Laguna.

El Premi Ciutat de Manacor d'Arts Plàstiques està dotat amb 6.000 euros. L'obra passarà a formar part del fons artístic de l'Ajuntament de Manacor.



Distinció especial

El jurat, conformat per Joan Soler Rebassa, representant de l'AAVIB; Sofía Moisés, representant de l'ACCAIB; Amparo Sard, artista i cap d'estudis del Grau de Belles Arts a l'Escola Universitària ADEMA; i Antoni Sansó, crític i comissari, també ha volgut fer una menció especial a l'obra presentada per l'artista Cati Bauzà (Manacor, 1975).

Bauzà és llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i docent d'Arts plàstiques i disseny a la Universitat de les Illes Balears; la seva obra forma part de l'Arxiu d'Obra Gràfica de Bolonya, de la Facultat de Belles Arts de la UB i de la Fundació Pilar i Joan Miró de Palma. En l'obra presentada sense títol, de la sèrie 'Supernoves', hi conflueixen espais interns i externs d'emmirallament, on hi troba silenci i transparència.

El batle de Manacor, Miquel Oliver, i el delegat de Cultura, Mateu Marcé, han inaugurat també l'exposició de les obres dels deu artistes seleccionats pel jurat com a finalistes: Cati Bauzà, Maria Uribe, Marcos Juncal, Pepe Cañabate, Cristòfol Pons, Isabel Castro, Tomàs Pizà, Biel Llinàs, Adrià Martínez i Olímpia Velasco.

Entre les obres seleccionades, per modalitats, hi trobam pintures, escultures i instal·lacions, amb tècniques i materials diversos que van des del ferro, l'acer i el bronze fins a la ceràmica, passant pel vídeo, l'aquarel·la damunt paper i la pintura acrílica damunt tela, entre d'altres. L'exposició romandrà oberta fins al 23 d'octubre i es podrà visitar en l'horari habitual del Museu d'Història de Manacor.

La primera Nit de l'Art de Manacor ha estat enguany l'embolcall d'aquests XXV Premi Ciutat de Manacor d'Arts Plàstiques, que s'han recuperat després d'haver-se interromput l'any 2017. El certamen del premi ha comptat amb la participació de 41 artistes, dels que 10 han quedat finalistes.