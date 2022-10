Les relacions de Joan Fuster i la premsa, aquest dimecres a Can Alcover

L'Obra Cultural Balear (OCB) continua aquesta setmana amb el cicle de conferències per commemorar l'Any Fuster. Així, la pròxima conferència serà 'Joan Fuster i la premsa' a càrrec de la periodista Empar Marco. Serà dimecres, 5 d'octubre, a les 19.00 hores a Can Alcover (C/ Sant Alonso, 24).

L'acte serà presentat per Francisca Cabot, membre de la Junta de la delegació de Palma de l'OCB, i s'esperà que sigui tot un èxit de participació. El cicle acabarà el 19 d'octubre amb la conferència 'La influència de Fuster sobre el valencianisme', impartida per Vicent Pitarch i presentada per Damià Perelló.

L'OCB ha destacat que la declaració de l'Any Fuster suposa una «fita important» perquè és la primera commemoració conjunta impulsada pels governs dels tres territoris de parla catalana: el País Valencià, Catalunya i les Illes Balears.

«Joan Fuster és, sens dubte, un dels intel·lectuals més importants del segle XX i un referent cívic del moviment de normalització de la llengua catalana», han assegurat des de l'entitat.