Torna 'Zoom' a IB3, amb un nou format i un primer reportatge sobre José María Rodríguez

Aquest dissabte, 1r d'octubre, a les 21.30 hores torna 'Zoom' a IB3 Televisió amb un nou format de 15 minuts de durada, una vinculació més estreta amb l’actualitat i integrat dins l’Informatiu Vespre.

La temporada comença amb el reportatge 'José María Rodríguez: el poder a l’ombra'.

Rodríguez ha estat una figura cabdal en la política de les darreres dècades a les Balears. Home fort de la formació des de Gabriel Cañellas fins a Jaume Matas, ara s'enfronta a una condemna de 3 anys i mig de presó per l'ús de fons públics per a beneficiar Over Marketing, l'empresa encarregada de les campanyes electorals del Partit Popular a les Illes Balears el 2003 i 2007.

«A un traster d'un polígon industrial als afores de Madrid és on va aparèixer el nom de Rodríguez vinculat a Over», recorda Pedro Horrach, fiscal anticorrupció que portà la investigació. José Castro, el jutge instructor del cas, contà com el responsable d'Over, Daniel Mercado, «cantà que el Partit Popular li devia 80.000 € a un grup d'empreses afins que s'enduien contractes, la majoria de vegades sense fer cap concurs».

Rodríguez ho ha estat tot en política. Secretari general del PP, conseller, diputat, senador, president del PP de Palma, regidor i delegat del Govern espanyol. Un caràcter fort que ha controlat el poder des de l'ombra. «És una persona estructurada que guanyava eleccions», comenta Antoni Pastor, company del partit. També Joan Huguet destaca la seva capacitat de feina: «Una persona hiperactiva, que vivia pel Partit Popular». La periodista Nekane Domblás creu que Rodríguez és «el gran constructor del PP de les Balears. Gràcies a ell, el PP aconseguí majories aclaparadores». Però també destaca la seva part fosca: «Com tots els llanterners dels partits, s'embruta de fang». El també periodista Joan Mut afirma que «feia molta feina, però de manera poc clara».