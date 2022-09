El IV Festival emParaular du a Manacor propostes artístiques basades en la narració oral

El Festival de narració oral de Manacor emParaular arriba enguany a la sisena edició amb vuit propostes artístiques per enaltir la paraula no escrita. Entre el 6 i el 9 d’octubre, el Claustre de Sant Vicenç Ferrer i la Institució Pública Antoni Maria Alcover acolliran aquest singular festival que ja s’ha consolidat com una de les propostes culturals de la tardor del Llevant.

Fins al Moll de l’os. Francesc de Borja Moll, una vida emparaulada, al voltant de la vida i l’obra de Francesc de Borja Moll, qui, conjuntament amb Antoni M. Alcover elaboraren el Diccionari Català-Valencià-Balear, serà l’espectacle inaugural d’aquest cicle. Els jocs de paraules i la música hi són presents de la mà de l’actriu Bàrbara Nicolau i la narradora Bàrbara Sagrera, acompanyades d’Alícia Olivares a la guitarra i la veu, que encetaran ‘emParaular’ el proper dijous 6 d’octubre a les 20 h al Claustre.

Divendres 7 d’octubre a les 20 h a la Institució Alcover, l’escriptor Joan-Lluís Lluís contarà històries que deixaran bocabadats sota el títol de Foc, llengua i ficció. Una aventura als orígens.

El dissabte 8 d’octubre , els més petits també podran gaudir d’emParaular. L’espectacle familiar Un món de paraules estranyes, a càrrec de l’actriu Elisenda Ibars, es recomana a infants de 3 a 9 anys. Un món de paraules estranyes és un espectacle destinat a un públic infantil i familiar, en què diferents disciplines de les arts del moviment s’articulen per construir aquesta història sobre inclusió social i diversitats cognitives.

El mateix dissabte, a partir de les 18.30 h, el Claustre ressonarà amb les Lectures en veu alta a càrrec de l’artista Cati Bauzà, la professora Maria Antònia Mora, la professora jubilada Marta Sanxo, la perruquera Xisca Riera, l’ordenança Cristina Sureda i l’estudiant Elisa Vecina. A continuació, Contes i narracions a la fresca, amb Jorra Santiago, que dirà Gabriel Galmés: entremig de la selva; l’actriu Francesca Vadell, que contarà Contes dels marges: Mercè Rodoreda, Víctor Català i Maria Barbal; i el narrador Salvador Oliva, que clourà la vetllada amb Una nit vaig somiar que mon pare era Déu.

Tancarà el festival el concert La llei d’Ohm, a càrrec de Miquel Brunet (instruments analògics), Biel Majoral (ximbomba i cant), Macià Ferrer (text i glosa) i la presentació de Tomeu Matamalas. Serà el diumenge 9 d’octubre a les 19.30 h al Claustre.

Són quatre dies amb vuit propostes principalment adreçades al públic adult, tot i que dissabte també hi ha una proposta per als infants. emParaular és un festival únic i pioner a Mallorca.

Tots els actes són gratuïts. Les reserves s’han de fer mitjançant www.enviumanacor.cat.