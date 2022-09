La PxL analitza la situació de l'audiovisual en català a la Universitat de Santiago de Compostel·la

La Plataforma per la Llengua ha participat en les jornades 'Perante a nova Lei do Audiovisual' organitzades per la Universitat de Santiago de Compostel·la pel Grup d'Estudis Audiovisuals (GEA) i A Mesa Normalización Lingüística.

El passat dijous 15 de setembre, l'Auditori de la Facultat de Ciències de la Comunicació de Santiago va ser l'escenari en el qual es va analitzar en profunditat el moment actual de l'audiovisual en català, basc i gallec, després de l'aprovació per part del Congrés de Diputats de la nova Llei de l'Audiovisual.

A les jornades hi participaren acadèmics com Margarita Ledo, Antía López o Ramón Zallo, que varen radiografiar el nou marc legislatiu, en una sessió en la qual Uxía Caride (Asociación Galega de Productoras Independentes), Lidia Fraga (Asociación Sindical Galega de Guionistas) i Iria Taibo (Asociación Galega de Professionais da Traducción e da Interpretación) també van situar l'estat actual del sector, tal com va recollir la relatora María Soliña.

El paper de la societat civil

En aquest marc, va tenir lloc una taula rodona 'Diversidade lingüística e Lei do Audiovisual' en la qual el secretari de Plataforma per la Llengua, Francesc Marco, juntament amb Paul Bilbao (Kontseilua) i Marcos Maceira (A Mesa) van detallar l'oportunitat perduda que suposa l'actual redactat de la Llei de l'Audiovisual i es van instar a continuar treballant en tots els àmbits possibles per aconseguir millores a favor de l'audiovisual de les seves respectives llengües.

En el cas de la llengua catalana, a més, Francesc Marco va posar en valor la campanya 'Més audiovisual' que l'ONG del català va impulsar amb el suport de l'Acadèmia del Cinema Català i el Clúster Audiovisual de Catalunya, i que recull 10 mesures concretes que caldria implementar.