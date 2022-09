La Fira B! 2022 comptarà amb 81 espectacles durant sis dies

El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, Miquel Company, i el director gerent de l'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), Pere Malondra, han explicat aquest dimarts el contingut de la 7a edició del Mercat Professional de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears Fira B! 2022, que comptarà amb 81 espectacles: 55 concerts i 26 actuacions d'arts escèniques entre el 27 de setembre i el 2 d'octubre a Palma.

Fira B!, organitzada per l'IEB, retorna amb un augment de propostes del 30 per cent i unes jornades professionals que tenen «la sostenibilitat ambiental, ecològica i social» com a eix vertebrador, ha explicat el conseller. «Des del Govern dedicam una setmana a la cultura, a la cultura feta sobretot a les Balears amb un 70 per cent de propostes de totes les Illes. Aquest mercat professional cohesiona el sector cultural, professional i també a un nivell territorial per mostrar i promocionar el talent de les Illes Balears», ha continuat.

Company ha destacat la gratuïtat de la majoria d'espectacles programats. Dels concerts, només és de pagament l'inaugural, a un preu de 10 euros, a càrrec de Marco Mezquida Trio el dia 27, a les 22.00 hores, al Teatre Xesc Forteza. El mateix passa amb els espectacles escènics: són gratuïtes les propostes de carrer i la resta, a un preu màxim de 10 euros.

La novetat principal d'aquesta edició és la separació per categories. Així, la fira dedicarà tres dies a la música (27, 28 i 29 de setembre) i quatre a les arts escèniques (29 i 30 de setembre i 1 i 2 d'octubre) amb les respectives jornades professionals. «La programació és una mescla molt treballada de companyies i músics consolidats amb altres que s'estan obrint camí. Apostam per aquesta transversalitat», ha dit Company.

Company ha destacat també l'exhibició de We are (t)here d'Aurora Bauzà i Pere Jou, espectacle guanyador d'una de les ajudes de creació de l'IEB. «Propostes com aquesta constaten l'èxit d'una convocatòria que ha aconseguit posar damunt un escenari un text guanyador de les polítiques culturals del Govern», ha afegit. El programa inclou també Superfrau, que ha obtingut un gran reconeixement a FiraTàrrega.

Fira B aposta per l'heterogeneïtat amb propostes de text, circ, dansa, nous llenguatges, teatre físic i teatre de carrer. En música, veiem la mateixa versatilitat de gèneres amb pop, rock, indie o jazz.

La programació musical abastarà diferents estils com pop, rock, indie, jazz, electrònica, clàssica, músiques del món i contemporània. Les actuacions es duran a terme a Ses Voltes, el Museu de Mallorca, el Teatre Xesc Forteza, el Teatre Mar i Terra i el Teatre Municipal Catalina Valls, gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament de Palma i el Consell de Mallorca. Dimarts, dia 27 de setembre, la música concentrarà bona part de la programació amb continguts de música tradicional i del món, d'una banda, i clàssica i contemporània de l'altra. Dimecres, dia 28 de setembre, i dijous, 29 de setembre, el jazz i el pop en seran protagonistes.

Pel que fa a la programació d'arts escèniques, Fira B! comptarà amb espectacles de teatre de text, dansa, circ, nous llenguatges, teatre físic i teatre de carrer. Les actuacions es duran a terme al Teatre Xesc Forteza, el Teatre Catalina Valls, el Teatre Mar i Terra, el Teatre Principal, Espai el Tub, Teatre del Mar i la plaça Major.