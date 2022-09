Teresa Cabré: «Prat de la Riba va pensar l'IEC com una estructura d’Estat»

Aquest divendres, la Delegació del Govern de la Generalitat a Madrid ha celebrat la Diada Nacional de Catalunya a la capital de l'Estat espanyol. La presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans ha pronunciat la conferència-glossa en la qual ha dissertat sobre el paper de les acadèmies a l'hora de preservar les llengües i també sobre la singularitat de l'IEC. L'acte ha estat presidit per la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, i ha conclòs amb un concert del músic Roger Mas.

En la seva intervenció, Teresa Cabré ha afirmat que Enric Prat de la Riba va pensar l'IEC com una estructura d'Estat. «Prat de la Riba no va crear una acadèmia per a cada àmbit de coneixement, sinó un Institut que agrupés totes les matèries. I ho va fer per una raó molt simple: es tractava de construir una nació».

La presidenta ha recordat que ha plogut molt des d'aleshores i que, després del franquisme, l'IEC s'ha anat modernitzant. Cabré, ha afirmat que «l'IEC, a diferència d'altres acadèmies, és una entitat única perquè és la que s'ocupa de la llengua, perquè és pluritemàtica i pluridisciplinària i és singular perquè va ser una creació política catalana i els seus membres pertanyen a tots els territoris de parla catalana». Cabré, també ha defensat la necessitat de les acadèmies per a les llengües que volen sobreviure en un món global i ha esmentat algun dels projectes que l'Institut té en marxa, com ara el repositori digital L'IEC Obert.

La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha conclòs l'acte recordant que el conflicte entre Catalunya i l'Estat espanyol encara no està resolt i que el camí és el diàleg i la política. I ha posat com a exemple d'aquest camí l'anunci que el català serà llengua d'ús (encara no oficial) a la Unió Europea.

La delegada del Govern de Catalunya a Madrid, Ester Capella, ha obert l'acte recordant que «estem en un moment molt transcendent per a la nostra cultura i la nostra llengua, que és fonamental per a la cohesió social». I ha afirmat que «hem d'assegurar el present i el futur del català». Capella ha honorat totes les dones que han contribuït a la cultura catalana i també totes les activistes que han millorat Catalunya. Finalment, ha llegit el poema de Joana Raspall que ha inspirat la campanya de la Diada d'enguany.

Per finalitzar l'acte, ha tingut lloc el concert Roger Mas canta poesia. La trajectòria de Mas està marcada per la interpretació de cançons en què juga amb una pluralitat de veus i estils. Les seves composicions reflecteixen històries i personatges, amb una veu que expressa gran diversitat de matisos.