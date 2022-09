Les criatures llegendàries protagonitzen la segona edició de Palma Fantàstica

La Biblioteca Pública de Palma Can Sales, gestionada per la Direcció General de Cultura, organitza i acull la segona edició de Palma Fantàstica, festival literari referent de la seva matèria que se celebrarà del 6 al 8 d'octubre. La proposta té enguany les criatures llegendàries com a tema central i compta amb la col·laboració d'entitats públiques i privades.

El programa inclou tallers d'escriptura, conferències, trobades en línia, jocs de rol i una exhibició d'esgrima històrica, entre altres activitats. Són gratuïtes i no requereixen inscripció.

El festival comença el dijous 6 d'octubre amb l'acte inaugural i una conferència, a les 12.15 hores, sobre les llegendes de Mallorca a càrrec de l'escriptora i filòloga Caterina Valriu. Després, tendrà lloc (19 hores) la presentació del llibre de Joana Pastor El món màgic de Lot: Els dos capitans, i dues conferències, una sobre la literatura Pulp a càrrec de l'editor de la revista Tentacle Pulp Javier Giménez i l'escriptor Rafa Morey (17.30 hores), i una altra (19 hores) sobre l'univers creat per Tolkien en el qual es basa la nova sèrie d'Els anells de poder, de la mà de la Sociedad Tolkien Española.

La programació continuarà divendres 7 d'octubre amb un taller d'escriptura a càrrec de l'escriptora de fantasia Concha Perea (17 hores) i una conferència (19 hores) sobre el fenòmen Booktube, Booktok i Bookstagram a càrrec de la youtuber Lidia Galiana (@entretulipanes). També es presentarà la novel·la de Pau Ferrón La danza de los árboles (18 hores) i es podrà gaudir dels relats guanyadors al concurs de microrelats organitzat per l'escriptor Mano de Mithril.

El darrer dia del festival, dissabte 8 d'octubre, l'escriptora Aranzazu Serrano, junt amb Concha Perea, oferirà una conferència sobre els éssers mitològics del món nòrdic (11.30 hores); l'Associació Rondalles de jocs de rol en donarà una altra sobre la història d'aquests éssers (10.30 hores) i a més organitzarà partides de jocs de taula i rol a la sala juvenil (10 hores). Es presentarà el llibre Tras el espejo de Oesed sobre Harry Potter amb el seu autor, T.J. Riddle (11.30 hores) i a la sala infantil es farà un taller de varetes màgiques (12 hores). A la plaça de la biblioteca es podrà gaudir d'una exhibició d'esgrima històrica (12.15 hores) a càrrec d'AMEH (Asociación Mallorquina de Esgrima Histórica).

El festival finalitzarà amb una taula redona amb les escriptores convidades i un sorteig de llibres.

L'organització de Palma Fantàstica compta amb la participació i col·laboració de l'Associació Rondalles Illes Balears de jocs de rol, Sociedad Tolkien Española (delegació de Mallorca), Llibreria Campus, Ínsula literària llibreria, Revista digital Tentacle Pulp, AMEH (Asociació mallorquina d'esgrima històrica), Grup Steampunk Mallorca i Caja de letras.

La il·lustració del cartell creada per Juan José Ramos Canales representa a una valquíria damunt del cavall mitològic Pegàs sobrevolant la ciutat de Palma i fa referència a la temàtica de les novel·les de l'escriptora convidada Aránzazu Serrano.