L’editor Eliseu Climent reivindica la unitat dels Països Catalans per a garantir el futur de la llengua

L’editor i activista valencià Eliseu Climent ha reivindicat aquest dimecres la unitat dels Països Catalans per a garantir el futur de la llengua, i defugir dels regionalismes que, per a ell, són la principal amenaça contra la cultura catalana. Climent ho ha dit al pregó de la 33a Setmana del Llibre en Català que se celebra a Palma des d’aquest dimecres fins diumenge vespre.

En el seu discurs, Climent ha recordat les figures de Josep M. Llompart, Aina Moll, Manuel Sanchis Guarner i Joan Fuster com a eines per avançar en la «utopia» de la unitat cultural i ha reclamat la creació d’un espai comunicatiu comú que anomena «dron cultural» per a superar totes les traves administratives generades pels interessos dels estats espanyol i francès. Eliseu Climent defensa la identitat cultural lligada a la llengua com a pal de paller d’una societat més justa i integradora, i es confessa «encara» optimista sobre el futur d’un mercat cultural comú.

Per la seva banda, el president del Gremi de Llibreters de Mallorca, Àlex Volney, ha destacat el compromís i la coherència d’Eliseu Climent amb la defensa de la unitat lingüística, ha reivindicat el català com a llengua integradora i ha advertit als seus detractors que la via per a intentar convertir la llengua en un element de divisió i confrontació està abocada al fracàs perquè «ja fa 800 anys que en aquesta Euroregió catalana caminam junts». Volney ha agraït el suport del Consell de Mallorca, l’Ajuntament de Palma, la Fundació Mallorca Literària i Editorial Baula, que han fet possible aquesta edició. Tanmateix també ha agraït el suport del Govern.

Per la seva part la vicepresidenta del Consell de Mallorca, Bel Busquets, ha remarcat la llengua com a element d’integració social i també generacional, fent referència al lema de la campanya d’aquesta edició, 'La llengua que ens uneix', i ha refermat la voluntat del Consell de continuar col·laborant amb els llibreters, a qui ha agraït la feina per promoure el consum cultural. Precisament, el conseller de Cultura del Govern, Miquel Company, s’ha sumat en aquest agraïment i ha reiterat el compromís del Govern amb els objectius de la Setmana: la promoció de la unitat de la llengua, de l’ús social del català i l’estimulació de la lectura.

Miquel Àngel Contreras, coordinador general de Cultura de l’Ajuntament de Palma, ha remarcat que contribuir a impulsar la llengua com un element d’integració és cabdal en aquest moment. «Estam orgullosos de donar suport a la Setmana», ha dit, perquè la seva finalitat és contribuir a la promoció de la lectura i el consum cultural, valors amb els quals l’Ajuntament de Palma «coincideix plenament».

La 33a edició de la Setmana del Llibre en Català se celebra al Pati de la Misericòrdia de Palma des d’aquest dimecres fins diumenge. Un total de vuit llibreries —Lila i els contes, Drac Màgic, Ínsula Literària, Llibreria Quart Creixent, Embat Llibres, Llibreria Finis Africae, Espai Caramulls, i Llibres Ramon Llull— participen en aquesta edició. Al llarg d’aquests dies se celebraran una vintena d’activitats relacionades amb tots els gèneres literaris, amb un pes important de les activitats infantils.