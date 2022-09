El PopRock 22 tria els sis finalistes en dues nits marcades per la qualitat de les propostes

Aquest passat cap de setmana han tengut lloc les semifinals del concurs PopRock 22 organitzat per la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Palma. Els 16 semifinalistes varen presentar les seves propostes en directe a Ses Voltes.

El coordinador general de Cultura, Miquel Àngel Contreras, ha valorat la resposta del públic i ha explicat que «aquestes semifinals han estat tot un èxit, amb una gran afluència de persones tant el divendres com el dissabte».

Els sis guanyadors de les semifinals han estat: Bilo, Black Sea Deluge, Foraster, Iuripuskas, Jane Yo i Marc Mas Carbonell. La reserva en cas que algun dels grups no pugui continuar concursant és Animals Marins.

Una de les novetats del certament d'enguany ha estat la participació de dos grups convidats a cadascuna de les semifinals. Divendres va tocar Amulet, com a guanyador de l'edició de 2021 i dissabte va arribar el torn del grup madrileny Menta, que va actuar per primera vegada a Mallorca.

La final serà també Ses Voltes el pròxim 24 de setembre en un concert amb entrada lliure. S'ha de destacar que, durant aquesta final del concurs, se sumarà al jurat un nou membre: Ángel Carmona, presentador del matinal 'Hoy empieza todo' de Radio 3. En aquesta final se seleccionaran els tres guanyadors d'aquesta edició.

També s'hi donaran a conèixer els grups beneficiaris dels 14 premis especials o accèssits, concedits per empreses del sector. Aquests 14 premis poden anar a qualsevol dels 16 grups semifinalistes, i no només als que entraran a la final, ja que és el sector qui determina el grup més interessant per a obtenir el seu premi i que l'ha de representar.