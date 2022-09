La 33a Setmana del Llibre en Català reivindica la unitat de la llengua i el seu ús social com a element integrador

La Setmana del Llibre en Català, que organitza el Gremi de Llibreters de Mallorca, aposta enguany per la unitat de la llengua a fi de reivindicar l’ús social del català com a «llengua vehicular i integradora». La mostra, on hi participen un total de vuit llibreries del Gremi, tendrà lloc al pati de la Misericòrdia de Palma del 14 al 18 de setembre. Aquesta edició s’ha fet coincidir per primera vegada amb la Setmana del Llibre en Català de Barcelona, precisament per a fer valdre la realitat lingüística del català.

Sota el lema 'La llengua que ens uneix', nou escriptors mallorquins s’han prestat a posar la seva imatge i mostrar la seva llengua en els cartells i vídeos promocionals de la Setmana, que s’inaugurarà dimecres amb el pregó que aquest any farà l’editor i activista valencià Eliseu Climent.

Al llarg dels cinc dies de la mostra es duran a terme diverses presentacions de novetats editorials amb la presència dels seus autors, així com col·loquis, activitats infantils i una actuació castellera a càrrec de la colla Al·lots de Llevant. En total, es realitzaran una vintena d’actes. A més, moltes d’aquestes activitats estan vinculades a commemorar l’Any Fuster i l’Any Ferrater. També es farà un homenatge al poeta menorquí Joan Francesc López Casasnoves.

La Setmana del Llibre en Català està organitzada pel Gremi de Llibreters de Mallorca i compta amb l’aportació econòmica de 30.000 euros per part del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca. També hi col·labora l’Ajuntament de Palma.

A l’acte de presentació, la vicepresidenta primera i consellera de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, Bel Busquets, ha agraït als llibreters «la seva feina i que cada trimestre ens ofereixin una activitat diferent». Busquets ha afegit que «aquesta mostra té una clara voluntat d’unió geogràfica amb els altres territoris de parla catalana i també de connectar amb el públic de totes les edats, fent que petits i grans puguin participar d’aquesta Setmana del Llibre en Català. I és que la llengua catalana ens identifica com a mallorquins».

Així mateix, Francesc Sanchís, membre del Gremi de Llibreters, ha destacat que «és la primera vegada que s’avança tant al calendari per fer-la coincidir amb la Setmana del Llibre en Català al Principat. Això és així perquè aquest pic des del Gremi hem fet una aposta decidida per promoure la unitat de la llengua i reivindicar-ne l’ús social com un gest integrador i de normalitat. Organitzar la Setmana alhora permet remarcar aquesta idea d’unitat».

La setmana arrencarà el dimecres a les 17.30 h amb una cercavila que sortirà de la plaça Espanya i arribarà fins al pati de la Misericòrdia, on a les 18.30 està previst que comenci el pregó a càrrec d’Eliseu Climent.