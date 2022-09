Miquel Àngel Raió, nou director del Teatre Principal d’Inca: «La cultura ha d’esser un revulsiu social: ha de fer pensar, però també entretenir»

Aquest divendres s’ha presentat Miquel Àngel Raió com a nou director del Teatre Principal d’Inca, com a relleu de Biel Amer després de nou mesos en el lloc. La seva candidatura va esser aprovada per unanimitat pel Patronat de la Fundació Teatre Principal d’Inca després d’una selecció de 22 candidats.

En les seves primeres paraules com a director, ha definit el teatre com «un lloc de cultura de referència local, insular i més enllà». «Aquest espai ha d’esser un revulsiu social: ha de fer pensar, però també entretenir. Perquè la ficció és un bé social i necessari, una eina que permet tenir un esperit més obert, més democràtic, que fa una societat més cívica», ha afegit.

El relació als nous reptes que es planteja en el seu recent estrenat càrrec, ha proposat la continuació de la feina feta fins ara, sense deixar d’analitzar els resultats obtenguts, per a virar cap a una o una altra direcció.

La identitat del Teatre s’ha de construir, en les seves paraules, per a aconseguir «un teatre amb inquietuds socials, contemporani, que arribi a totes les edats per igual i a tots els públics».

Així i tot, ha posat damunt la taula l’esbós d’alguns nous projectes:

Visual Inca: Un festival de vàries setmanes enfocat a espectacles que facin servir les eines digitals, tant en una forma visual com d’interacció, per a les seves creacions.

Flamenco Fest: Una mostra de l’univers del flamenc, tant el més tradicional com el més contemporani.

Dies de Dansa: Una mostra de petit format itinerant amb una temàtica concreta, la dona-objecte. Aquesta mostra s’obrirà a la participació de petites companyies amb obres de 15 minuts itinerants dins el l’edifici del teatre.

Espectacles sobre la dona.

Tallers per a professionals oferts per professionals de d'àmbit estatal

A l’acte de presentació també hi han assistit Virgilio Moreno Sarrió, president del Patronat de la Fundació Teatre Principal i batle d’Inca, així com Alice Weber, vicepresidenta del Patronat i regidora de Cultura de l’Ajuntament, així com Biel Amer, fins ara director del Teatre.

En la seva intervenció, Moreno ha elogiat la feina feta per Biel Amer durant aquests mesos des de l’obertura del teatre: «El teatre ha cobrat vida de manera molt satisfactòria. S’ha convertit en el buc insígnia de la comarca i de Mallorca en general».