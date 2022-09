[VÍDEO] El metge Mateu Orfila, amb qui Umberto Eco es va documentar per a ‘El nom de la rosa’, protagonitza l’aventura detectivesca ‘De tots els verins, el seu secret et donaré’

Nova Editorial Moll publica De tots els verins, el seu secret et donaré, ambientada a la Barcelona del 1829 i a la qual un personatge històric, el metge menorquí Mateu Orfila, es veu immers en la investigació d’un seguit de sorprenents crims, provocats per verins. De fet, Orfila (1787 – 1853), qui va desenvolupar la seva carrera a França, fou un pioner de la ciència aplicada a l’esclariment d’assassinats, fins al punt que Umberto Eco es va documentar amb el seu Tractat dels verins quan preparava El nom de la rosa.

La novel·la de Toni Arencón Arias ha estat guardonada amb el darrer Premi Ciutat de Palma Llorenç Villalonga i es presentarà el diumenge 18 de setembre a les 12.30 h al pati de la Misericòrdia, dins el programa de la Setmana del Llibre en Català de la capital mallorquina. Arencón (El Prat del Llobregat, 1963) ha obtengut també aquest mes de juny el Premi Ciutat de Manacor de Novel·la per El blau de totes les ombres, una altra ficció biogràfica, aquesta sobre Santiago Rusiñol.

Barcelona, 1829. Sota el despòtic govern de Charles d'Espagnac, capità general del Principat de Catalunya, un seguit de sorprenents crims, provocats per verins, commociona l'esperit dels habitants de la Ciutat Comtal. La reacció del maquiavèl·lic comte d'Espanya no trigarà a produir-se: empresonaments, judicis, desterraments, execucions públiques... Mentrestant, el prestigiós toxicòleg menorquí Mateu Orfila encara no pot sospitar que els avatars del destí el portaran a veure's involucrat en les maquinacions del totpoderós militar, tot posant en risc la vida de les persones que més estima i la seva pròpia. Misteris... Intrigues... Venjances... Aventures... Arcans... Crims... «Res no és verí. Tot és verí. Només la dosi fa el verí».