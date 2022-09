23 bandes d’arreu de Mallorca participen en el 30è Festival de Bandes de Música de Son Servera

Torna el Festival de Bandes de Música de Son Servera per a celebrar d’una manera especial la seva 30a edició. La novetat d’enguany és que totes les formacions de Mallorca hi han estat convidades, ja que a les edicions anteriors només comptaven amb la participació de la banda de Son Servera i de dues agrupacions musicals més. És per aquest motiu que, finalment, 23 bandes de música d’arreu de l’Illa actuaran el pròxim diumenge, 11 de setembre, al festival.

Aquest acte multitudinari, que s’emmarca dins del Cicle de concerts i festivals de bandes de música 2022, omplirà de música Son Servera, des de les 10 hores del matí i fins a les 19 hores de l’horabaixa, amb un descans per a dinar. L’Església Nova i les Cases de Ca s’Hereu són els escenaris triats per a actuar-hi les 23 bandes que participen en la trobada.

L’objectiu d’aquest festival és rememorar les trobades musicals que se celebraven als anys vuitanta. Per això, al migdia es realitzarà un gran cercavila pel centre del poble amb totes les bandes participants. Aquest serà el punt àlgid de la diada, que continuarà amb un dinar de germanor.

A l’acte de presentació, la vicepresidenta primera i consellera de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca, Bel Busquets, ha remarcat que «aquests dos anys d’espera per mor de la pandèmia i la celebració del 30è aniversari del Festival de Bandes de Son Servera han fet d’aquesta edició la més participativa. Tothom té ganes de sonar i fer música. Per això, des del Consell, estam molt contents de col·laborar amb les bandes a través de la Federació Balear de Bandes de Música».

Per la seva banda, el president de la Federació Balear de Bandes de Música i Associacions Musicals, Joan Carles Julià, ha destacat que per la Federació, «poder tenir una diada musical entre totes les agrupacions federades, on la vertadera protagonista és la música de banda, és sens dubte una bona iniciativa per mantenir els llaços entre músics de diferents formacions. Un espai on conrear l'amistat, compartir inquietuds i conviure en un ambient festiu».

A més, el president de la Banda de Música de Son Servera, Lluís Miquel Lliteres, ha afegit que “per nosaltres és un dels concerts més esperats al llarg de l’any per tots els músics. Sempre el preparam amb moltes ganes i il·lusió. Però enguany volíem fer alguna cosa més especial i vàrem convidar a totes les bandes de música federades de Mallorca. La sorpresa va ser quan 23 formacions varen acceptar la invitació, ja que realment nosaltres només ens esperàvem la participació d’una desena. Així que molt agraït per aquesta rebuda”.

El Festival de Bandes de Música de Son Servera és el festival més antic de Mallorca, ja que la formació serverina va ser la pionera en l’organització d’una trobada com aquesta. De fet, la banda de Son Servera celebra enguany el seu 140è aniversari.