'Mon cor estima una cançó' arriba al Teatre Principal d'Inca

Aquest diumenge, la Sala Principal del Teatre Principal d’Inca acollirà el concert ‘Mon cor estima una cançó’, emmarcat en la gira de concerts-presentació del disc que homenatja Miquel Costa i Llobera amb un recull de cançons amb poemes emblemàtics seus en el cententari de la seva mort.

Les entrades es poden adquirir aquí.

El disc i la gira de concerts es varen presentar al juliol amb la participació de la vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, Bel Busquets, qui va destacar de Costa que hagi estat impulsor de l’Escola Mallorquina. Busquets va remarcar que des del Consell sempre hem volgut que la cultura arribi a tots els pobles de Mallorca i això és possible amb l’ajuda dels ajuntaments, associacions i empreses, com aquest cas Euroclàssics, que homenatja Costa amb aquest disc i el presenta arreu de l’illa.

Durant la roda de premsa, el pianista i promotor cultural d’Euroclàssics, Francesc Blanco, va explicar que ha estat tot un repte aquest disc-homenatge ja que recopila diversitat de cançons i compositors que Costa unifica. A més, ha volgut agrair el suport del Consell de Mallorca i de Cas Músic per a fer possible aquest projecte

Per la seva banda, Eugenia Gallego, musicòloga i productora de l’estudi de gravació Cas Músic, encarregat de l’enregistrament el disc, va explicar tot el procés que han seguit per a dur a terme aquest projecte de recuperació patrimonial. Com a anècdota, que fa del disc una obra encara més especial, Gallego ha assenyalat que una de les cançons recupera un poema inèdit de Costa i Llobera.

Durant el mes de juny, Euroclàssics va estrenar la gira de concerts que ja ha recorregut Llucmajor, Campos, Sóller, Palma, Pollença, Alaró, Esporles i Felanitx i ara ‘Mon cor estima una cançó’ arriba a Inca; concretament al Teatre Principal d’Inca aquest diumenge a les 20 hores.

L’actriu Sofía Pérez, el tenor José Manuel Sánchez i el pianista Francesc Blanco són els encarregats d’interpretar aquest repertori de recuperació patrimonial:

Recolliment, Jaume Albertí

Flors de Maig, B. Torres

Lo que diu una cançó, Miquel Capllonch

Clamores de las almas del purgatorio, Miquel Tortell

Lo que diu una cançó, Antoni Martorell

Recolliment, José Barceló

Lo que diu una cançó, Bernat Julià

Mot final, Jaume Sampol

Defalliment, Antoni Parera Fons

Brotet de romaní, Antoni Matheu

Primavera, José Manuel Sánchez

Dos sospirs, Xavier Gelabert

Ran de mar, Cristina Brunet Alcázar

Sequedat, Helena i Inés Gelabert Fernández

El pi de Formentor, Maria del Mar Bonet



100 anys de la mort de Mossèn Costa i Llobera

Miquel Costa i Llobera (Pollença, 10 de març de 1854 - Palma, 16 d'octubre de 1922) va ser un poeta mallorquí, figura cabdal de la poesia catalana. L'any 1874 va obtenir un premi als Jocs Florals. Va cultivar, en una primera etapa, la poesia romàntica, la qual va desenvolupar en el seu volum ‘Poesies’ (1885) i amb el seu poema més conegut, ‘Lo pi de Formentor’ (1875). Cal destacar que el títol del disc i la gira que presenta Euroclàssics, ‘Mon cor estima una cançó’, fa referència al primer vers d’aquest emblemàtic poema (‘Mon cor estima un arbre’).