La cultura és la protagonista del mes de setembre a Inca

El batle d’Inca, Virgilio Moreno, i la regidora de Cultura de l’Ajuntament d’Inca, Alice Weber, han presentat aquest dilluns una nova edició del programa 'Setembre a Inca: la Cultura al Carrer', que omplirà un any més la capital del Raiguer de dansa, màgia, circ, cinema i teatre.

«Treballam decididament per potenciar la participació ciutadana envers actes culturals i posicionar la cultura com un aspecte diferencial de la nostra ciutat. Volem que la cultura sigui accessible a tothom i per això és important fer-la present dins l'espai públic. Per tant, convidam tots els inquers i inquers a gaudir dels espectacles i descobrir els punts neuràlgics de la ciutat, allà on se celebren», assenyala la regidora Weber.

Així, cada divendres del mes de setembre es durà a terme un espectacle cultural gratuït a peu de carrer i accessible per a tothom, en el municipi d’Inca. El cicle comença el pròxim divendres 9 de setembre, amb l’actuació de dansa 'Dosis + All Inclusive', que se celebrarà a la plaça de S’Aigua a les 19.30 hores. 'Dosis' és una peça inspirada en la dona i totes les dones que hi ha dins seu; és un viatge per diferents estats, on les intèrprets es van trobant, coincideixen i es perden en diferents camins. D’altra banda, 'All inclusive' és una mirada autoreflexiva i crítica del paper que assumim quan adoptam el rol de turista, en un moment social en què la globalització, la massificació i la por de la invasió estrangera estan a l’ordre del dia.

Després, divendres 16 de setembre, la plaça de l’Orgue acollirà 'Clowdestino', un espectacle de màgia i circ que narra la història d’un pallasso que porta molts anys viatjant pel món, buscant la part més màgica de cada cosa que li envolta. A continuació, divendres 23 de setembre, els assistents podran gaudir de la pel·lícula de cinema familiar 'Dilili a Paris', en la plaça del Blanquer.

Finalment, divendres dia 30 de setembre el cicle 'Setembre a Inca: la Cultura al Carrer' es trasllada a l’alzinar de Binissatí amb l’obra de teatre 'Paraules que trenquen ossos', a càrrec de la companyia Pagans.