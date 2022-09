'Treballar la terra per pagar a Déu', un llibre que analitza la història agrària mallorquina a través de l’impost del delme

Treballar la terra per pagar a Déu, de la historiadora Maria del Camí Dols Martorell, és la nova obra editada per Illa Edicions. El llibre analitza el delme de la catedral mallorquina com a reflex de l’estructura socioeconòmica de l’illa. A principis del segle XV era un impost ben consolidat, amb una estructura i un funcionament complex que l’autora va desgranant al llarg de les pàgines. El delme va ser un dels impostos més importants de què se servia l’Església de Mallorca per a engrossir les seves arques.

Cinc varen ser els elements que sustentaren els ingressos del delme catedralici: les hortalisses, el bestiar, l’oli, el vi i els cereals. Amb aquests productes l’autora reconstrueix un mapa de l’activitat econòmica mallorquina. Per a arribar a aquest model d’anàlisi ha dividit l’illa de Mallorca en comarques ben definides: Ciutat, Raiguer, Tramuntana, Centre, Llevant i Migjorn. La qual cosa evidencia el nivell d’especialització de cada un d’aquests territoris.

L’estudi permet reconstruir l’especialització agropecuària de l’illa de Mallorca i respondre a les següents preguntes: què se sembrava a cada una de les comarques de Mallorca durant l’Edat Mitjana? Quins beneficis en treia l’Església del treball dels pagesos? Com funcionava el mercat durant el segle XV?

El llibre s’emmarca cronològicament entre els anys 1400 i 1420, moment en el qual la situació politicoeconòmica del Regne de Mallorca no era gaire encoratjadora ja que les produccions agrícoles no eren suficients per a abastir tota la població. En els camps de conreu, igual que a la resta de les ciutats europees, es practicava una agricultura de subsistència que, unida a les inclemències meteorològiques i a l’ús d’estris antiquats, l’abocaven a contínues crisis productives, alimentàries i demogràfiques. Tot i la difícil situació del camp mallorquí i encara que la producció fos miserable i deficient, l’Església va continuar cobrant els delmes de manera sistemàtica i arribaren a recaptar substancioses sumes de doblers a costa del treball del poble.

Treballar la terra per pagar a Déu es presentarà el dijous 15 de setembre, a les 20 hores, a Ses Cases des Mestres (carrer Jaume I, 16, Santa Maria del Camí). La presentació anirà a càrrec de l’historiador Antonio Ortega; la regidora de Cultura, Malena Crespí, els editors i l’autora, Maria del Camí Dols.