Jordi Savall oferirà 'Els Gusts Reunits. Del Renaixement al Barroc' al Castell de Bellver

El Vicerectorat de Projecció Cultural i Universitat Oberta de la UIB impulsa un concert del músic Jordi Savall al Castell de Bellver, conjuntament amb la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Palma, amb suport del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. El recital, titulat 'Els Gusts Reunits. Del Renaixement al Barroc', tendrà lloc el dijous 8 de setembre a les 20.30 hores i tendrà també la participació del músic Xavier Díaz-Latorre.

Tant la comunitat universitària de la UIB com els alumnes del Conservatori de les Illes Balears tenen a la seva disposició un descompte per adquirir les entrades. El preu per a públic general és de 40 euros, mentre que l’entrada reduïda és de 15 euros.

Jordi Savall

Jordi Savall és una de les personalitats musicals més polivalents de la seva generació. Fa més de 50 anys que dona a conèixer al món meravelles musicals abandonades en la foscor de la indiferència i de l’oblit. Dedicat a la recerca d’aquestes músiques antigues, les llegeix i les interpreta amb la seva viola de gamba o com a director. Les seves activitats com a concertista, pedagog, investigador i creador de nous projectes, tant musicals com culturals, el situen entre els principals artífexs del fenomen de revaloració de la música històrica. Al llarg de la seva carrera ha enregistrat i editat més de 230 discos de repertoris de música medieval, renaixentista, barroca i del classicisme, amb una especial atenció al patrimoni musical hispànic i mediterrani, que han estat mereixedors de moltes distincions, com la insígnia de cavaller de la Legió d’Honor de la República Francesa, els Midem Awards, els International Classical Music Awards i un Grammy, entre d’altres. La seva trajectòria artística està considerada com un dels motors del renaixement de la música antiga d'Europa, del Nou Món i de la Mediterrània, així com un referent de primer ordre en l'estudi, la interpretació, la direcció i l'apropament a diverses tradicions musicals en un diàleg intercultural de gran significació que ha traspassat totes les fronteres.

Xavier Díaz-Latorre

Xavier Díaz-Latorre va néixer a Barcelona l’any 1968. Va cursar els estudis superiors de guitarra amb Oscar Ghiglia a la Musikhochschule de Basilea, on es diplomà el 1993. Posteriorment, el seu interès per la música antiga el va dur a l’estudi del llaüt de la mà de Hopkinson Smith a la Schola Cantorum Basiliensis. Participa habitualment en els festivals internacionals més importants d’Europa, el EUA, Sud-amèrica i Àsia. Forma part des de 1997 de prestigiosos grups de cambra i orquestres com Hespèrion XXI, la Capella Reial de Catalunya o Le Concert des Nations (dirigits per Jordi Savall). És fundador i director de Laberintos Ingeniosos, un grup vocal i instrumental dedicat a la interpretació i difusió de la música espanyola del Siglo de Oro.