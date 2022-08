El Teatre Principal de Palma comença una nova temporada amb reducció de preus i ampliació d’abonaments

El Teatre Principal de Palma començarà la nova temporada el proper 10 de setembre amb grans novetats a la política de preus, descomptes i abonaments, tot plegat amb l’objectiu de facilitar l’accés del públic a la programació.

La temporada començarà el dissabte 10, a les 18 hores, amb la representació de 'Nit de reis', de William Shakespeare, per la companyia Parking Shakespeare a la plaça Major, una funció que serà gratuïta. I també amb el concert, a les 20 hores, de la cantant portuguesa Mísia a la Sala Gran, on presentarà el seu darrer disc, 'Animal sentimental'.

«El Teatre Principal ha fet un gran esforç per a facilitar l’accés de tota la societat a les funcions programades al llarg de l’any», han explicat des del Consell de Mallorca. Així, per als espectacles teatrals s’han eliminat les entrades més cares (que podien arribar als 35 euros) i ara com a molt costaran 25 euros.

A més, ara, el ventall d’abonaments és molt més ample que el de l’any passat. Enguany, el Teatre Principal ha incorporat un abonament nou, l’abonament Extra, que permet un 40% de descompte per la compra de 5 o més espectacles de la programació. A més, continua en marxa l’abonament de Parella, que ofereix un descompte del 25% a partir de la compra de 2 entrades per a 2 o més espectacles; el General, 25% de descompte a partir de 3 espectacles; i el d’Òpera, 20% de descompte per la compra de 2 espectacles o més de la Temporada d’Òpera.

A tot aquest seguit d’abonament, enguany s’incorpora el Bo Cultura en col·laboració amb el Ministeri de Cultura i Esport, adreçat a persones que enguany compleixen els 18 anys, gràcies al qual disposaran de 200 euros per a destinar a espectacles en viu.