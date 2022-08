El públic de Rosalía crida durant el concert de São Paulo: «Fora Bolsonaro!»

Rosalía continua la seva exitosa gira 'Motomami World Tour' per Amèrica Llatina. Després del seu concert a Palma l'1 d'agost i de la presentació del vídeo 'Despechá', rodat al Portitxol de Ciutat, Rosalía ha creuat l'Atlàntic per actuar en diferents ciutats del continent americà com ara Ciutat de Mèxic, Guadalajara, Monterrey o Buenos Aires.

Ara bé, un dels moments més destacats, que ha tengut un fort impacte a les xarxes socials, es va viure durant el concert que la cantant catalana oferí al Tokio Marine Hall de la ciutat brasilera de São Paulo.

Rosalía dedicà unes paraules al públic en portuguès a més d'interpretar dues conegudes cançons de bossa nova. Però el clímax es va viure quan interpretà 'Abcdefg'.

En aquesta cançó, Rosalía repassa les paraules que la defineixen, però quan va arribar a la 'f', la cantant va pronunciar «F de...» callant i dirigint el micròfon al públic que esclatà amb un sonor: «Fora Bolsonaro!». Es tracta d'una de les consignes de l'esquerra brasilera que s'ha convertit en un lema de lluita contra les polítiques ultraconservadores del president Jair Bolsonaro.

Així, Rosalía i els seus fans van donar un clar missatge al polèmic mandatari que el pròxim 2 d'octubre intentarà revalidar el seu mandant en les eleccions presidencials.