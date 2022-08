Un total de 273 obres s'han presentat enguany als Premis Mallorca de Creació Literària, que es reparteixen entre les cinc categories existents: narrativa, poesia, assaig, teatre i literatura infantil. El termini per a presentar-les va acabar el passat 1 d'agost.

El 2022 s'han presentat 11 originals per a la categoria d'assaig; 65, en la de narrativa; 120, en la de poesia; 56, en la de textos teatrals, i 21, en la de literatura infantil, segons ha informat el Consell.

La majoria de categories augmenten el nombre de propostes presentades o es mantenen en una quantitat similar. Cal destacar que, des de la recuperació dels Premis, l'any 2016, el nombre d'obres presentades s'ha incrementat significativament i l'edició en la qual s'han rebut més textos és la d'enguany.

El jurat de cadascun dels premis està format per cinc membres de prestigi en l'àmbit de la cultura de parla catalana. Quant a la categoria de narrativa, formen el jurat el guanyador del mateix premi en 2021, Manuel Brugarolas, l'escriptora i política menorquina Maite Salord, l'escriptora catalana Núria Bendicho, l'investigador sobre teoria i literatura contemporànies Pol Guasch, i el doctor en filologia catalana Carles Cabrera.

Respecte a les persones que triaran l'obra guanyadora de poesia, són el poeta, periodista i agitador cultural Carles Sanuy; l'escriptor i poeta Vicenç Llorca; l'assagista i professora de literatura Cèlia Nadal; la poeta catalana Anna Gual, i la guanyadora del premi Cavall Verd de poesia 2020, Anna Gas.

En referència a la categoria d'assaig, el jurat està compost per l'escriptora i filòloga Caterina Valriu, l'escriptor i divulgador lingüístic Enric Gomà, el catedràtic d'economia aplicada Antoni Riera, la doctora en història general i professora Margalida Bernat, i el professor de filosofia de la UIB Joan Lluís Llinàs.

El professor i dramaturg Josep Ramon Cerdà; la dramaturga i directora de teatre Neus Nadal; la directora, dramaturga i gestora cultural Aina Tur; el dramaturg eivissenc Vicent Tur, i la cap del Departament de Cultura de Calvià, Catalina Caldentey, són els encarregats de determinar quina és l'obra guardonada amb el Premi Mallorca de teatre.

Finalment, les persones que formen part del jurat en la categoria de literatura infantil són la il·lustradora de contes infantils i guanyadora del Premi Mallorca 2021, Goreti Pérez; la dibuixant Pilarín Bayés; el dibuixant de còmic, il·lustrador i editor Tomeu Seguí; la il·lustradora i dissenyadora gràfica Margalida Vinyes, i la il·lustradora i artista visual Nívola Uyá.

Els Premis Mallorca de Creació Literària tenen com a objectiu impulsar la producció creativa de literatura en català. La dotació total dels guardons és de 79.000 euros, és a dir, la mateixa quantia de l'any anterior. Concretament, el premi en la seva modalitat de narrativa està dotat amb 25.000 euros; el de poesia, amb 15.000 euros; el d'assaig, amb 19.000 euros; el de textos teatrals, amb 10.000 euros; i el de literatura infantil, amb 10.000 euros.

El Consell editarà les obres guanyadores i farà promoció, a través de les editorials Disset Edició per al premi de literatura infantil i el Grup Editorial Sargantana, sota el segell de Gal·lès Edicions, per a narrativa, poesia, textos teatrals i assaig. A aquestes editorials se'ls ha adjudicat aquest encàrrec per concurs públic i ja varen editar les obres guanyadores dels premis en 2020 i 2021.

Quant als textos teatrals, s'editaran en la col·lecció del Teatre Principal. Així mateix, el Principal realitzarà una lectura dramatitzada i es reserva el dret preferent de producció de l'obra.

Els títols de les obres guanyadores es donaran a conèixer en una gala específica, que tendrà lloc durant els actes de celebració del Dia de Mallorca del 31 de desembre. La voluntat del Consell de Mallorca també és presentar les obres guardonades ja editades entorn del dia de Sant Jordi 2023.