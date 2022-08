La Simfònica acaba la temporada amb els cantants de l’Òpera de Zuric i el pianista Jan Lisiecki

L’Orquestra Simfònica Illes Balears finalitza la temporada 2021-22 amb el setè i vuitè concert del cicle Estius Simfònics al Castell de Bellver. El dimecres 10 d’agost la Simfònica oferirà una gala lírica amb els cantants de l’Òpera de Zuric i el divendres 12 d’agost interpretarà el Concert per a piano número 4 i 5 amb el pianista Jan Lisiecki. Ambdós concerts seran a les 21.30 hores i estaran dirigits pel director titular, Pablo Mielgo. Les entrades ja estan a la venda i es poden comprar a través de la web de la Simfònica.

La gala lírica comptarà amb les veus de Ziyi Dai (soprano) i Andrew Owens (tenor). Interpretaran àries d’El Barber de Sevilla de Rossini; La Bohèmede Puccini; Elisir d’amore de Donizetti i Lakme de Delibes, entre d’altres.

La soprano xinesa Ziyi Dai és membre de l'International Opera Studio de l'Òpera de Zuric des de la temporada 2019/20. Va estudiar al Conservatory of Music de Pequín, així com a la Manhattan School of Music i al Curtis Institute of Music de Nova York. Ha participat en classes magistrals amb Javier Camarena, Enza Ferrari, Eric Owens i Ferruccio Furlanetto, entre d'altres, i ha estat guardonada al Huang Long Music Festival, al concurs de cant de la Premiere Opera Foundation i al Daniel Biaggi Palm Beach Opera Preis.

El tenor nord-americà Andrew Owens, a qui l'Irish Times va descriure com un "registre superior sonor i una fluïdesa fàcil per a l'escriptura belcanto", s'ha construït ràpidament una reputació com a cantant prometedor de la seva generació, gràcies a un bell timbre italianitzant i una gran agilitat. A la temporada 2021-2022, s'uneix a l'Òpera de Zuric amb la qual interpreta Itulbo a Il pirata de Bellini, Arturo a Lucia di Lammermoor, Beppe a I Pagliacci i Telémachos a Die Odyssey d'Evers, entre altres papers.

El divendres serà el darrer concert de la temporada 2021-22 i del cicle Estius Simfònics al Castell de Bellver. En aquest cas, la Simfònica, amb el solista Jan Lisiecki, interpretarà en una sola nit el concert per a piano número 4 i 5 de Beethoven.

Les interpretacions i la tècnica de Jan Lisiecki parlen d'una maduresa més enllà de la seva edat. Amb 27 anys, el canadenc fa més de cent concerts anuals arreu del món i ha treballat estretament amb directors com Antonio Pappano, Yannick Nézet-Séguin, Daniel Harding, Manfred Honeck i Claudio Abbado. Als quinze anys, Lisiecki va signar un contracte exclusiu amb Deutsche Grammophon.

D'altra banda, el 29 de setembre l'Orquestra començarà la temporada 2022-23, la qual es compon de 17 concerts en dos cicles: Auditòrium de Palma (9 concerts) i Trui Teatre (8 concerts). Els preus dels abonaments són 225 € (cicle Auditòrium de Palma) i 160 € (cicle Trui Teatre). Les entrades individuals tindran un cost de 35 € (Auditòrium de Palma) i 30 € (Trui Teatre). Els abonaments a l’Auditòrium es posaran a la venda a partir del 29 d’agost per als antics abonats i a partir del 15 de setembre per als nous abonats, i les entrades individuals a partir del 28 de setembre. Els abonaments del cicle Trui Teatre es vendran a partir d’1 de setembre i les entrades individuals, a partir del 12 de setembre.