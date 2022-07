Rosalía aterra dilluns a Palma per a presentar el seu flamant disc 'Motomami'

Tot a punt per al gran espectacle. El recinte de Son Fusteret de Palma acollirà dilluns a vespre l'esperat concert de la gira 'Motomami World Tour' de Rosalía. Un espectacle que farà vibrar els més de 9.000 fans incondicionals de la cantant catalana, que podran ballar al ritme de la nova cançó 'Despechá', que ja s'ha convertit en el 'hit' de l'estiu.

La gira 'Motomami World Tour' de Rosalía ja ha passat per Barcelona, Madrid, Galícia i altres regions de la geografia estatal. A més, està previst que actuï a Europa, Sud Amèrica i els EUA. Milers de fans d'arreu del món estan impacients per a poder ballar les emblemàtiques cançons del seu darrer disc.

Si l'escenografia és igual que en la resta de concerts, Rosalía sortirà a l'escenari de Palma amb els seus vuit ballarins, tots ells amb cascs de moto fosforescents, per arrencar amb el tema 'Saoko'. Li seguiran temes com 'Candy', 'Bizcochito' i 'La fama', així com les exitoses 'La Combi Versace' o 'Como un G'.

Fenomen viral a les xarxes

La gira 'Motomami' s'ha convertit en un autèntic fenomen viral a les xarxes socials. L'espectacle està expressament pensat perquè els fans puguin fer vídeos, i interactuar amb la cantant, per tal de publicar-los a les xarxes. De fet, fins ara, la cançó 'Despechá' just l'havia interpretada en els concerts. No obstant això, ja s'havia convertit en un fenomen a TikTok. Ben segur que el concert de dilluns a Palma deixarà imatges inoblidables.